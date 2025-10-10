Fótbolti

„Við vorum bara flottir í kvöld“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Arnar Gunnlaugsson gekk ekki svo svekktur af velli þrátt fyrir að Ísland hafi fengið fimm mörk á sig.
„Þetta var skrítinn leikur“ sagði landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson eftir 3-5 tap fyrir Úkraínu.

„Við erum að spila við Úkraínu sko, þetta er ekkert djók lið, og mér fannst við bara virkilega flottir stóran hluta af leiknum. Ég var bara virkilega stoltur af strákunum“ sagði landsliðsþjálfarinn einnig og hélt ræðu sinni áfram. 

Allir sem skilja fótbolta sjá það

„Það er alltaf hægt að einfalda leikinn, ef við töpum erum við ömurlegir og ef við vinnum erum við frábærir, en þetta er ekki alveg svo einfalt sko. Ég ætla að vona að sem flestir sjái það, og ég held að allir sjái það sem skilja fótbolta, við vorum bara flottir í kvöld. Fáum á okkur klaufamörk, þetta er miskunnarlaus leikur.“

Eins og Ísland var 2013/14

„Mér líður eins og við séum svona 2013-14 [landslið Íslands.] Liðið er að mótast og að verða frábært lið, ungir strákar og orkumiklir, en þá koma stundum svona mistök fyrir sem erfitt er að útskýra. Mér leið eins og hvert einasta skipti sem þeir áttu skot á markið, þá var það mark. En heilt yfir man ég ekki eftir leik Íslands gegn svona sterkri þjóð á heimavelli þar sem við spilum jafn kraftmikinn og góðan fótbolta“ sagði Arnar og taldi upp ýmis atvik í leiknum þar sem leikmenn hefðu getað gert betur.

Skemmti sér konunglega

Eðlilega var margt sem lá á huga landsliðsþjálfarans um eftir átta marka leik, en hann dró svo hugsanir sínar saman og sagði skilaboð sín vera:

„Ég skemmti mér konunglega, þetta var frábær leikur en við verðum að læra af svona leik. Karakter er líka orð sem stendur upp úr, það var sterkt að jafna eftir að hafa lent 3-1 undir“ sagði Arnar en lýsti því einnig að íslenska liðið væri enn ungt og, á köflum, barnalegt.

„Með reynslu af þessu leveli og með því að spila fleiri stærri leiki, þá muntu ekki taka svona ákvarðanir eins og við gerðum í fyrstu þremur mörkunum… Ég held að það sé miklu auðveldara að laga það, þessi klaufamistök, heldur en að laga leik liðsins í heild sinni.“

