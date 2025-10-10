„Við vorum bara flottir í kvöld“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. október 2025 21:24 Arnar Gunnlaugsson gekk ekki svo svekktur af velli þrátt fyrir að Ísland hafi fengið fimm mörk á sig. vísir / anton brink „Þetta var skrítinn leikur“ sagði landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson eftir 3-5 tap fyrir Úkraínu. „Við erum að spila við Úkraínu sko, þetta er ekkert djók lið, og mér fannst við bara virkilega flottir stóran hluta af leiknum. Ég var bara virkilega stoltur af strákunum“ sagði landsliðsþjálfarinn einnig og hélt ræðu sinni áfram. Allir sem skilja fótbolta sjá það „Það er alltaf hægt að einfalda leikinn, ef við töpum erum við ömurlegir og ef við vinnum erum við frábærir, en þetta er ekki alveg svo einfalt sko. Ég ætla að vona að sem flestir sjái það, og ég held að allir sjái það sem skilja fótbolta, við vorum bara flottir í kvöld. Fáum á okkur klaufamörk, þetta er miskunnarlaus leikur.“ Eins og Ísland var 2013/14 „Mér líður eins og við séum svona 2013-14 [landslið Íslands.] Liðið er að mótast og að verða frábært lið, ungir strákar og orkumiklir, en þá koma stundum svona mistök fyrir sem erfitt er að útskýra. Mér leið eins og hvert einasta skipti sem þeir áttu skot á markið, þá var það mark. En heilt yfir man ég ekki eftir leik Íslands gegn svona sterkri þjóð á heimavelli þar sem við spilum jafn kraftmikinn og góðan fótbolta“ sagði Arnar og taldi upp ýmis atvik í leiknum þar sem leikmenn hefðu getað gert betur. Skemmti sér konunglega Eðlilega var margt sem lá á huga landsliðsþjálfarans um eftir átta marka leik, en hann dró svo hugsanir sínar saman og sagði skilaboð sín vera: „Ég skemmti mér konunglega, þetta var frábær leikur en við verðum að læra af svona leik. Karakter er líka orð sem stendur upp úr, það var sterkt að jafna eftir að hafa lent 3-1 undir“ sagði Arnar en lýsti því einnig að íslenska liðið væri enn ungt og, á köflum, barnalegt. „Með reynslu af þessu leveli og með því að spila fleiri stærri leiki, þá muntu ekki taka svona ákvarðanir eins og við gerðum í fyrstu þremur mörkunum… Ég held að það sé miklu auðveldara að laga það, þessi klaufamistök, heldur en að laga leik liðsins í heild sinni.“ Klippa: Arnar ræðir klaufamörkin og miskunnarleysi fótboltans Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Fótbolti Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni Körfubolti Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Fótbolti Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Fótbolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Fótbolti Fleiri fréttir „Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“ „Svekkjandi að missa af næsta leik“ „Virkilega galið tap“ „Við vorum bara flottir í kvöld“ Baulað á þjálfarann og Svíar á botninum „Mjög barnalegir og gefum mörk“ Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Mbappé og félagar mæta með fullt hús stiga til Reykjavíkur Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Ungu strákarnir okkar sóttu stig til Sviss Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Kraftur Sævars muni smita stuðningsmenn Sævar Atli í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í rúm tvö ár Skoraði sigurmarkið gegn Liverpool og svo tvö fyrir landsliðið Haaland og Glasner bestir í september Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Sjá meira