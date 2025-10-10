„Mjög barnalegir og gefum mörk“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. október 2025 20:59 Ísak Bergmann segir íslenska liðið hafa gert barnaleg mistök. skjáskot / Sýn Sport Ísak Bergmann Jóhannesson segir Ísland hafa gert klaufaleg og barnaleg mistök, en fannst 3-5 tap ekki gefa rétta mynd af leiknum. Ísak gaf sig á tal við Val Pál Eiríksson á Laugardalsvelli strax eftir leik og var spurður hvað hefði klikkað undir lok leiks, eftir að Ísland hafði jafnað í 3-3 breyttist staðan skyndilega í 3-5. „Þetta er líka bara yfir allan leikinn, klaufaleg mistök hjá okkur. Við spilum á köflum mjög vel, en spilum líka á köflum mjög illa og gefum þeim ódýr mörk. Gerum kjánaleg mistök, ég á eitt mark í fyrri hálfleik þar sem ég gef boltann. Við skorum þrjú mörk en erum mjög barnalegir og gefum mörk líka. Þetta er mjög svekkjandi og súr tilfinning.“ Klippa: Ísak svekktur eftir kjánaleg mistök „Fannst þeir skora úr öllu“ Úkraína átti aðeins sex skot í þessum leik og nurlaði ekki nema 0.62 væntum mörkum, en skoraði samt fimm sinnum. „Mér fannst þeir skora úr öllu fyrir utan teig. Þeir settu hann upp í skeytin, svo klipptu þeir hann eins og ekkert sé. Þeir skora fimm en ég veit ekki hvort það gefur rétta mynd af leiknum, mér fannst bara allt fara inn hjá þeim en við gefum líka kjánaleg mörk og verðum að taka ábyrgð á því og læra af þessu.“ Báðir hálfleikar enduðu illa hjá Íslandi, mjög illa. Staðan var 1-1 á 45. mínútu en Ísland fór 1-3 undir inn í hálfleik og sama var uppi á teningunum undir lok seinni hálfleiks. Ísak segir það súrt og tekur ábyrgð á þriðja markinu sem Úkraína skoraði, rétt eins og Mikael Egill gerir í öðru markinu, en hann skrifar fjórða og fimma markið ekki á neinn sérstakan. „Ég tek ábyrgð á þriðja markinu og Mikael gerir það líka í öðru markinu, svo gerum við líka mistök í lokin. Svona er þetta, ógeðslega súrt, en við munum greina þetta og gera enn betur næst“ sagði Ísak að lokum. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Fótbolti Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni Körfubolti Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Fótbolti Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Fótbolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Fótbolti Fleiri fréttir „Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“ „Svekkjandi að missa af næsta leik“ „Virkilega galið tap“ „Við vorum bara flottir í kvöld“ Baulað á þjálfarann og Svíar á botninum „Mjög barnalegir og gefum mörk“ Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Mbappé og félagar mæta með fullt hús stiga til Reykjavíkur Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Ungu strákarnir okkar sóttu stig til Sviss Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Kraftur Sævars muni smita stuðningsmenn Sævar Atli í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í rúm tvö ár Skoraði sigurmarkið gegn Liverpool og svo tvö fyrir landsliðið Haaland og Glasner bestir í september Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Sjá meira