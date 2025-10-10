Sjáðu hvernig Úkraína komst yfir

Ísland lenti 1-0 yfir gegn Úkraínu á Laugardalsvelli í kvöld, eftir korters leik, þegar Ruslan Malinovskiy skoraði í afar mikilvægum leik liðanna í undankeppni HM í fótbolta.
Everton-bakvörðurinn Vitaliy Mykolenko átti stærstan heiðurinn að markinu en hann skeiðaði framhjá Guðlaugi Victori Pálssyni fram vinstri kantinn og gaf svo út í teiginn þar sem Malinovskiy skoraði úr dauðafæri.
Markið má sjá hér að neðan en leikurinn er í opinni dagskrá á Sýn Sport.
