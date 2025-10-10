Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur tilkynnt byrjunarliðið sitt fyrir leikinn mikilvæga á móti Úkraínu á Laugardalsvellinum á eftir.
Arnar gerir tvær breytingar á byrjunarliðinu sínu frá því í síðasta leik á móti Frökkum sem fór fram úti í París í síðasta glugga.
Þeir sem fara út eru Mikael Neville Anderson og Daníel Tristan Guðjohnsen en inn í staðinn koma þeir Albert Guðmundsson leikmaður Fiorentina og Sævar Atli Magnússon leikmaður Brann.
Albert missti af Frakkaleiknum vegna meiðsla sem hann varð fyrir á móti Aserbaídsjan nokkrum dögum fyrr.
Sævar Atli er aftur á móti að byrja sinn fyrsta A-landsleik í meira en tvö ár eða síðan á móti Lúxembourg í september 2023. Það er líka eini keppnisleikurinn sem Sævar hefur byrjað.
Markvörðurinn Elías Rafn Ólafsson og öll varnarlínan er óbreytt frá því í báðum leikjunum í síðasta landsliðsglugga.
Ísland vann 5-0 sigur á Aserbaídsjan í síðasta heimaleik og Stefán Teitur Þórðarson er sá eini úr því byrjunarliði sem er ekki í byrjunarliðinu í kvöld.