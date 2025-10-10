Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Sindri Sverrisson skrifar 10. október 2025 19:11 Mikael Egill Ellertsson skoraði fyrsta mark Íslands í kvöld eftir frábæran sprett. vísir/Anton Gestirnir frá Úkraínu skoruðu tvö mörk undir lok leiks Íslands við Úkraínu í undankeppni HM í fótbolta á Laugardalsvelli, og komust þannig í 5-3. Mörk leiksins má sjá á Vísi. Oleg Ocheretko rak síðasta naglann í kistu Íslendinga með marki á 88. mínútu, rétt eftir að gestirnir höfðu komist í 4-3. Markið frá Ocheretko má sjá hér að neðan og öll mörk leiksins neðar í greininni. Fyrrverandi leikmaður Keflavíkur, Ivan Kaliuzhnyi, náði að koma Úkraínu yfir á ný í leiknum þegar hann skoraði fjórða mark liðsins á 85. mínútu. Markið má sjá hér að neðan. Albert Guðmundsson hafði jafnað metin í 3-3 á 75. mínútu þegar hann mætti á hárréttan stað í teignum, eftir fyrirgjöf Loga Tómassonar og „dempun“ Andra Lucasar Guðjohnsen. Albert hafði áður minnkað muninn í 3-2 þegar enn var hálftími eftir af leiknum, með góðum skalla eftir frábæra fyrirgjöf Hákonar Arnars Haraldssonar eins og sjá má hér að neðan. Ruslan Malinovskiy skoraði þriðja mark Úkraínu með frábæru þrumuskoti og sendi Íslendinga afar vonsvikna inn til búningsklefa í hálfleik. Oleksiy Gutsulyak hafði áður komið Úkraínu í 2-1 þegar hann nýtti sér skelfileg mistök Mikaels Egils Ellertssonar í vítateig Íslands. Það var Mikael Egill sem hafði metin í 1-1 upp á sitt einsdæmi, á 35. mínútu, úr afar þröngu færi eftir frábæran sprett. Markið má sjá hér að neðan. Ísland lenti 1-0 undir þegar Ruslan Malinovskiy skoraði eftir 13 mínútna leik. Everton-bakvörðurinn Vitaliy Mykolenko átti stærstan heiðurinn að markinu en hann skeiðaði framhjá Guðlaugi Victori Pálssyni fram vinstri kantinn og gaf svo út í teiginn þar sem Malinovskiy skoraði úr dauðafæri. Fyrsta mark kvöldsins má sjá hér að neðan en leikurinn er í opinni dagskrá á Sýn Sport. Hægt er að fylgjast með öllu sem gerist í leiknum í beinni textalýsingu Vísis með því að smella á greinina hér að neðan. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Leik lokið: Ísland - Úkraína 3-5 | Dýr mistök og sárt tap Fótbolti Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni Körfubolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Fótbolti Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu Fótbolti Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Fótbolti Fleiri fréttir Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Mörk Íslands og Úkraínu: Tvenna Alberts og allt trylltist Ungu strákarnir okkar sóttu stig til Sviss Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Kraftur Sævars muni smita stuðningsmenn Sævar Atli í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í rúm tvö ár Skoraði sigurmarkið gegn Liverpool og svo tvö fyrir landsliðið Ísland - Úkraína | Mikilvægasti leikurinn í riðlinum Haaland og Glasner bestir í september Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Tuchel með fast skot á stuðningsmenn: „Það var algjör þögn á leikvangnum“ Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára Höjlund sjóðheitur og Danir færðust nær HM Alsír tuttugasta þjóðin inn á HM Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar Grétar Rafn gæti gert Gerrard að stjóra Rangers Barcelona spilar í Miami: „Ég er ekki hrifinn af þessu“ „Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“ Sjá meira