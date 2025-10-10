Frakkar mæta með fullt hús stiga til Reykjavíkur Sindri Sverrisson skrifar 10. október 2025 20:51 Frakkar fagna einu þriggja marka sinna í kvöld. Getty/Xavier Laine Frakkar áttu ekki í vandræðum með að vinna Aserbaísjan í kvöld, í undankeppni HM í fótbolta, og eru því með fullt hús stiga fyrir leikinn við Ísland á Laugardalsvelli á mánudaginn. Frakkar hafa unnið alla þrjá leiki sína og fór leikurinn í kvöld 3-0. Eina markið sem Frakkland hefur fengið á sig til þessa er því markið sem Andri Lucas Guðjohnsen skoraði í París í síðasta mánuði, í 2-1 tapi Íslands. Kylian Mbappé kom Frökkum yfir í kvöld í uppbótartíma fyrri hálfleiks en fór meiddur af velli á 80. mínútu. Adrien Rabiot bætti við marki á 69. mínútu og Florian Thauvin skoraði þriðja markið á 84. mínútu. Staðan í riðli Íslands er því þannig að Frakkland er komið með gott forskot eða 9 stig, Úkraína kemur næst með 4, Ísland er með 3 og Aserbaísjan neðst með 1 stig. Efsta liðið kemst beint á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil. Eftir tapið gegn Úkraínu í kvöld er enn mikilvægara en áður fyrir Ísland að ná í stig gegn Frökkum á mánudaginn en sá leikur hefst klukkan 18:45, á fullum Laugardalsvelli. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Fótbolti Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni Körfubolti Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Fótbolti Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Fótbolti Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Fótbolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Fótbolti Fleiri fréttir Mbappé kemur ekki til Íslands „Ég held að hann verði að skoða þetta“ „Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“ „Svekkjandi að missa af næsta leik“ „Virkilega galið tap“ „Við vorum bara flottir í kvöld“ Baulað á þjálfarann og Svíar á botninum „Mjög barnalegir og gefum mörk“ Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Frakkar mæta með fullt hús stiga til Reykjavíkur Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Ungu strákarnir okkar sóttu stig til Sviss Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Kraftur Sævars muni smita stuðningsmenn Sævar Atli í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í rúm tvö ár Skoraði sigurmarkið gegn Liverpool og svo tvö fyrir landsliðið Haaland og Glasner bestir í september Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Sjá meira