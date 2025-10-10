Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló

Ísraelska fótboltalandsliðið lenti í Noregi í gærkvöldi en liðið mætir heimamönnum í undankeppni HM um helgina.
Flugvélin kom frá Tel Aviv og lenti við einkaflugstöðina á Gardermoen um klukkan sjö um kvöldið. Leikmennirnir voru sóttir út á flugbrautina og svo voru þeir fluttir á Radisson Blu Nydalen-hótelið þar sem þeir munu dvelja í vikunni.
Mörgum klukkustundum áður hafði lögreglan í Ósló sett upp járngirðingar í kringum hótelið þar sem ísraelsku leikmennirnir munu dvelja. Það er mjög sjaldgæft að við sjáum slíkan viðbúnað í Noregi.
Þar verður sýnileg gæsla á meðan ísraelska liðið er í Noregi. Meðal aðgerða er að engum óviðkomandi verður hleypt inn á hótelið eða á þá staði sem liðið dvelur. Dagbladet ræddi við mann sem ætlaði inn á hótelið til að hitta fjölskyldumeðlim, en honum var ekki hleypt inn.
Norska knattspyrnusambandið hefur gripið til nokkurra ráðstafana fyrir leikinn. Aðdáendasvæði (Fan Zone) verður lokað á leikdegi og stuðningsmenn fá ekki að sjá leikmennina koma á eða fara af leikvanginum eins og vanalega.
„Það er meiri öryggisviðbúnaður í kringum þennan leik en aðra landsleiki. Við getum ekki farið nánar út í hvaða úrræði lögreglan notar, hvenær og hvar,“ sagði aðgerðastjórinn Eirik Sannes við Dagbladet og bætti við:
„Markmiðið er að leikurinn fari fram án óæskilegra atvika, að þetta verði örugg stund fyrir alla sem fara á Ullevaal,“ sagði Sannes.
Á morgun klukkan fjögur að íslenskum tíma á Ísrael að spila gegn Noregi á Ullevaal-leikvanginum. Norska liðið getur tekið stórt skref í átt að HM í Norður-Ameríku næsta sumar með sigri, en Ísrael er svo gott sem úr leik um HM-sæti óháð úrslitum.