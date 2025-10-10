Baulað á þjálfarann og Svíar á botninum Sindri Sverrisson skrifar 10. október 2025 21:21 Svislendingar fagna fyrra marki sínu gegn Svíum í kvöld. Getty/Mateusz Slodkowski Baulað var á Jon Dahl Tomasson, landsliðsþjálfara Svía í fótbolta, fyrir leikinn mikilvæga við Sviss í undankeppni HM í kvöld. Sviss vann svo leikinn 2-0 og eru Svíar neðstir í sínum riðli. Granit Xhaka kom Sviss yfir í Svíþjóð í kvöld með marki úr víti á 65. mínútu. Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Lucas Bergvall og aðrar stjörnur sænska liðsins náðu aldrei að finna leiðina að marki Sviss og í uppbótartíma skoruðu gestirnir seinna mark sitt, þegar Johan Manzambi skoraði. Sviss er efst í B-riðlinum eftir þrjár umferðir af sex, með níu stig. Kósovó er með fjögur, Slóvenía tvö og Svíþjóð neðst með eitt stig. Vonin um efsta sætið virðist því úr sögunni hjá Svíum en 2. sætið gefur sæti í umspili. Þjóðverjar skoruðu fjögur Í A-riðli vann Þýskaland 4-0 sigur gegn Lúxemborg þar sem Joshua Kimmich skoraði tvö mörk, það fyrra úr víti, eftir að David Raum hafði komið Þjóðverjum yfir. Serge Gnabry skoraði einnig. Norður-Írland vann góðan 2-0 sigur gegn Slóvakíu og nú eru Þýskaland, Norður-Írland og Slóvakía með sex stig hvert eftir þrjár umferðir, en Lúxemborg án stiga. Belgar náðu ekki að skora Í J-riðli gerðu Belgía og Norður-Makedónía markalaust jafntefli en Kasakstan vann Liechtenstein 4-0. Norður-Makedónía er efst í riðlinum með 12 stig en Belgar eru með 11 stig og eiga leik til góða. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Fótbolti Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni Körfubolti Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Fótbolti Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Fótbolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Fótbolti Fleiri fréttir „Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“ „Svekkjandi að missa af næsta leik“ „Virkilega galið tap“ „Við vorum bara flottir í kvöld“ Baulað á þjálfarann og Svíar á botninum „Mjög barnalegir og gefum mörk“ Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Mbappé og félagar mæta með fullt hús stiga til Reykjavíkur Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Ungu strákarnir okkar sóttu stig til Sviss Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Kraftur Sævars muni smita stuðningsmenn Sævar Atli í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í rúm tvö ár Skoraði sigurmarkið gegn Liverpool og svo tvö fyrir landsliðið Haaland og Glasner bestir í september Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Sjá meira