Hall­grímur fram­lengir við KA

Hallgrímur Jónasson heldur áfram sem þjálfari KA.
Ljóst er að Hallgrímur Jónasson verður áfram við stjórnvölinn hjá KA en hann hefur skrifað undir nýjan tveggja ára samning við félagið.

Eftir að hafa leikið sem atvinnumaður í um áratug kom Hallgrímur til KA 2018. Hann var ráðinn aðstoðarþjálfari liðsins 2020 og tók svo við því undir lok tímabilsins 2022.

Undir stjórn Hallgríms endaði KA í 7. sæti Bestu deildar karla 2023 og komst í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir að hafa unnið tvö einvígi.

Í fyrra lenti KA einnig í 7. sæti Bestu deildarinnar en varð bikarmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins. Það var jafnframt fyrsti stóri titill KA í 35 ár.

KA er núna í 8. sæti Bestu deildarinnar þegar tveimur umferðum er ólokið. Liðið tók þátt í Sambandsdeildinni í sumar en féll naumlega úr leik fyrir Silkeborg frá Danmörku, 4-3 samanlagt.

