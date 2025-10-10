„Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. október 2025 13:47 Það er núna pressa á Florian Wirtz og félögum hans í þýska landsliðinu sem mega ekki misstíga sig meira í undankeppni HM. Getty/ Stuart Franklin Þjóðverjar eru í vandræðum í undankeppni HM í fótbolta og allt í einu eru líkur á því að við fáum heimsmeistaramót án þýska landsliðsins. Það hefur ekki gerst í 76 ár. Óvænt 2-0 tap Þjóðverja gegn Slóvakíu í undankeppni HM í síðasta glugga þýðir að liðið hans Julians Nagelsmann gæti þurft að vinna alla sína leiki sem eftir eru í undankeppninni. Liðið þarf að byrja á sigrum gegn Lúxemborg í kvöld og Norður-Írlandi á mánudaginn. „Allir búast við því að við vinnum alla andstæðinga 5-0, 6-0 en það er ekki lengur hægt,“ sagði miðjumaðurinn Nadiem Amiri við þýsku fréttastofuna DPA. „Tímarnir hafa einfaldlega breyst. Allir eru góðir, allir geta staðið sig. Fyrir okkur er bara mikilvægt að vinna. Við þurfum sigur á eftir sigri,“ sagði Amiri. Fyrirkomulag undankeppninnar, fjögurra liða riðill þar sem aðeins sigurvegarinn kemst sjálfkrafa áfram, þýðir að Þýskaland verður að vinna alla sína leiki sem eftir eru nema Slóvakía misstígi sig, og komast líka fram úr Slóvakíu á markamun. Annað sætið myndi setja Þýskaland í umspil fjögurra liða sem keppa um eitt sæti snemma á næsta ári. Þar til þeir töpuðu í Slóvakíu í síðasta mánuði höfðu Þjóðverjar aldrei tapað leik í undankeppni HM á útivelli. Einu skiptin sem þeir hafa misst af HM karla voru á fyrsta þettandi liða mótinu árið 1930, sem þeir slepptu ásamt flestum Evrópuþjóðum, og árið 1950, þegar þeir voru útilokaðir í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Handtekinn eftir að hann fannst sofandi í bíl í miðri umferð Körfubolti Handboltinn í fyrsta sæti en tilbiður enn listagyðjuna Handbolti Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Fótbolti „Ætla rétt að vona að þeir láti hann borga það bara úr sínum eigin vasa“ Körfubolti Lárus í vinnu hjá danska landsliðinu Körfubolti Fleiri fréttir Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Tuchel með fast skot á stuðningsmenn: „Það var algjör þögn á leikvangnum“ Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára Höjlund sjóðheitur og Danir færðust nær HM Alsír tuttugasta þjóðin inn á HM Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar Grétar Rafn gæti gert Gerrard að stjóra Rangers Barcelona spilar í Miami: „Ég er ekki hrifinn af þessu“ „Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“ Svakalega slysalegt klobbamark í undankeppni HM „Klúðraði þessum frægu vítum en er ógeðslega sterkur“ Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga „Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“ Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka „Ekki alltaf hægt að tala vel um mann“ Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Sjá meira