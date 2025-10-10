Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. október 2025 10:31 Liverpool hefur passað vel upp á það að halda álaginu niðri hjá Alexander Isak sem missti auðvitað af öllu undirbúningstímabilinu. EPA/ADAM VAUGHAN E Alexander Isak hefur ekki enn náð að spila heilan leik á þessu tímabili en sænski landsliðsframherjinn segist vera klár. Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur farið varlega með Svíann enda missti Isak af öllu undirbúningstímabilinu. Menn hafa séð Isak vera tekinn á hlaupaæfingu úti á velli eftir leik hjá Liverpool. Nú segist Alexander Isak vera mun betur undirbúinn fyrir mikilvæga leiki Svíþjóðar í undankeppni HM. „Ég er klár í 90 mínútur ef þess þarf,“ sagði Alexander Isak við sænska ríkisútvarpið. Í landsliðsverkefninu í september kom hinn 26 ára gamli Alexander Isak aðeins inn á síðustu átján mínúturnar í 0–2 tapinu gegn Kosóvó. Framherjinn hafði ekki spilað leik síðan í maí þar sem hann fór í verkfall til að komast burt frá Newcastle áður en Liverpool keypti hann fyrir 21 milljarð króna á lokadegi félagaskiptagluggans. Frá tapinu í Pristina hefur Isak spilað sex leiki fyrir Liverpool. Fjórum sinnum hefur hann verið í byrjunarliðinu og Isak hefur hingað til skorað eitt mark og gefið eina stoðsendingu. Isak hefur mest spilað í 84 mínútur í einum leik. „Við tökum einn leik í einu. Á morgun er ég klár í að spila 90 mínútur ef þess þarf,“ sagði Isak. Svíþjóð mætir Sviss í kvöld í undankeppni HM. Sænska landsliðið er með eitt stig eftir tvær umferðir á meðan Svisslendingar eru með sex stig af sex mögulegum eftir sigra gegn Slóveníu og Kosóvó. Jon Dahl Tomasson, þjálfari sænska landsliðsins, staðfesti á blaðamannafundinum að Alexander Isak og markvörðurinn Viktor Johansson muni byrja leikinn gegn Sviss. „Það er augljóst að það er pressa og miklar væntingar,“ sagði Isak. HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Handtekinn eftir að hann fannst sofandi í bíl í miðri umferð Körfubolti Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Fótbolti „Ætla rétt að vona að þeir láti hann borga það bara úr sínum eigin vasa“ Körfubolti Tuchel með fast skot á stuðningsmenn: „Það var algjör þögn á leikvangnum“ Fótbolti Fæddist með gat á hjartanu Enski boltinn Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Fótbolti Fleiri fréttir „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Tuchel með fast skot á stuðningsmenn: „Það var algjör þögn á leikvangnum“ Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára Höjlund sjóðheitur og Danir færðust nær HM Alsír tuttugasta þjóðin inn á HM Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar Grétar Rafn gæti gert Gerrard að stjóra Rangers Barcelona spilar í Miami: „Ég er ekki hrifinn af þessu“ „Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“ Svakalega slysalegt klobbamark í undankeppni HM „Klúðraði þessum frægu vítum en er ógeðslega sterkur“ Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga „Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“ Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka „Ekki alltaf hægt að tala vel um mann“ Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Vítið sem dæmt var á Örnu í Meistaradeildinni: „Væri móðguð ef ég væri hún“ Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu Sjá meira