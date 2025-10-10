Í beinni
Í beinni:
FM95BLÖ
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
föstudagur 10. október 2025
7 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Í beinni:
FM95BLÖ
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“
Körfubolti
Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni
Körfubolti
Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag
Fótbolti
Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki
Fótbolti
Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“
Fótbolti
Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk
Fótbolti
Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu
Fótbolti
Handboltinn í fyrsta sæti en tilbiður enn listagyðjuna
Handbolti
Handtekinn eftir að hann fannst sofandi í bíl í miðri umferð
Körfubolti
„Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu
Fótbolti
Fleiri fréttir
Ísland - Úkraína | Mikilvægasti leikurinn í riðlinum
Haaland og Glasner bestir í september
Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu
„Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu
Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“
„Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“
Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur
Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag
Hallgrímur framlengir við KA
Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“
Fæddist með gat á hjartanu
Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki
Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló
Kviknaði í húsi Vinícius Júnior
Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk
Tuchel með fast skot á stuðningsmenn: „Það var algjör þögn á leikvangnum“
Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára
Höjlund sjóðheitur og Danir færðust nær HM
Alsír tuttugasta þjóðin inn á HM
Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar
Grétar Rafn gæti gert Gerrard að stjóra Rangers
Barcelona spilar í Miami: „Ég er ekki hrifinn af þessu“
„Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“
Svakalega slysalegt klobbamark í undankeppni HM
„Klúðraði þessum frægu vítum en er ógeðslega sterkur“
Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga
„Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“
Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu
Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti
Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka
Sjá meira
Mest lesið
Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“
Körfubolti
Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni
Körfubolti
Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag
Fótbolti
Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki
Fótbolti
Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“
Fótbolti
Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk
Fótbolti
Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu
Fótbolti
Handboltinn í fyrsta sæti en tilbiður enn listagyðjuna
Handbolti
Handtekinn eftir að hann fannst sofandi í bíl í miðri umferð
Körfubolti
„Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu
Fótbolti
Í beinni
Í beinni:
FM95BLÖ
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar