Danmörk átti ekki í vandræðum með að leggja Hvíta-Rússland að velli í undankeppni HM í fótbolta í kvöld, 6-0. Átta leikir fóru fram í undankeppninni í Evrópu í dag.
Rasmus Höjlund hefur skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum með Napoli og hann var áfram heitur með Dönum í kvöld þegar hann skoraði tvö mörk í fyrri hálfleiknum.
Fyrrverandi liðsfélagi Höjlund hjá Manchester United, Patrick Dorgu, skoraði einnig í fyrri hálfleiknum eftir að Victor Froholdt hafði skorað fyrsta mark leiksins. Anders Dreyer skoraði tvö mörk í seinni hálfleiknum.
Skotland vann dýrmætan 3-1 sigur gegn Grikklandi í sama riðli, þrátt fyrir að hafa lent undir á 62. mínútu. Danir og Skotar eru því með sjö stig nú þegar undankeppnin er hálfnuð en Grikkir þrjú stig og Hvít-Rússar án stiga. Efsta liðið kemst beint á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil.
Í L-riðli eru Króatar komnir í góð mál eftir markalaust jafntefli gegn Tékklandi á útivelli. Færeyjar unnu frábæran 4-0 sigur gegn Svartfjallalandi í sama riðli. Króatar og Tékkar berjast á toppnum með 13 stig hvort lið en Króatar eiga núna þrjá leiki eftir en Tékkar aðeins tvo. Færeyjar eru með níu stig og eiga tvo leiki eftir.
Í H-riðli er Austurríki efst eftir 10-0 risasigur gegn San Marínó, þar sem Marko Arnautovic skoraði fernu. Kýpur og Bosnía gerðu 2-2 jafntefli og er Bosnía eina liðið sem veitir Austurríki keppni um efsta sætið. Austurríki er með 15 stig og á þrjá leiki eftir en Bosnía er með 13 stig og á aðeins tvo leiki eftir.
Í G-riðli skoraði Liverpool-maðurinn Cody Gakpo tvö mörk og City-maðurinn Tijjani Reijnders eitt, í 4-0 útisigri gegn Möltu. Finnland vann svo Litháen 2-1 á heimavelli. Holland er efst með 13 stig eftir 5 leiki, þremur stigum á undan Póllandi og Finnlandi en Finnar eru núna búnir með 6 leiki og eiga því bara tvo leiki eftir.