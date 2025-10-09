Alsír tuttugasta þjóðin inn á HM

Á meðan að strákarnir okkar í íslenska fótboltalandsliðinu undirbúa stórleikinn við Úkraínu annað kvöld, í baráttu sinni um sæti á HM 2026, eru tuttugu þjóðir þegar búnar að tryggja sér farseðilinn á mótið.
Alsír varð í dag tuttugasta þjóðin til að ná HM-sæti og verður því með á HM í fyrsta sinn frá því árið 2014. Enn eru 28 sæti laus á mótinu því það hefur verið stækkað og taka nú 48 þjóðir þátt í stað 32 áður.
🚨 🇩🇿 ALGERIA QUALIFIED TO THE 2026 FIFA WORLD CUP!✅ 20/48 NATIONS SECURED THEIR 2026 FIFA WORLD CUP SPOTS! pic.twitter.com/BISDZLNYgn— Football Rankings (@FootRankings) October 9, 2025
Alsír vann Sómalíu á útivelli í dag, 3-0, og er því með fjögurra stiga forskot á Úganda á toppi G-riðils í undankeppninni í Afríku, þegar aðeins ein umferð er eftir.
Mohamed Amoura, framherji Wolfsburg, skoraði tvö marka Alsír í dag og hinn 34 ára gamli Riyad Mahrez, leikmaður Al Ahli en áður Manchester City og Leicester, skoraði eitt mark.
Í gær tryggði Egyptaland sig inn á HM og eru fjórar Afríkuþjóðir nú komnar inn á mótið því áður höfðu Túnis og Marokkó tryggt sér farseðil.