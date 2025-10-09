„Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. október 2025 15:18 Luigi De Siervo, forstjóri Serie A, hefur svarað franska landsliðsmanninum. Getty/Domenico Cippitelli Franski landsliðsmaðurinn Adrien Rabiot er að undirbúa sig fyrir leiki á móti Aserbaídsjan og Íslandi í undankeppni en notaði tækifærið til að gagnrýna harðlega þá ákvörðun Knattspyrnusambands Evrópu að leyfa leik í ítölsku deildinni að fara fram í Ástralíu í febrúar. Þar mætast AC Milan og Como en Rabiot er leikmaður AC Milan. Franski miðjumaðurinn lýsti því sem „algjörri geðveiki“ að fljúga í tuttugu klukkustundir hvora leið fyrir leikinn í Perth, sem er á tímabelti sex klukkustundum á undan Ítalíu. Þetta eiga leikmenn ítölsku liðanna að gera í mikilvægum mánuði á tímabilinu. Luigi De Siervo, forstjóri Serie A, hefur nú svarað Rabiot. Hann gaf það í skyn að Rabiot ætti ekki að gleyma því að honum er borgað fyrir að sinna hlutverki, sem er að spila fótbolta. De Siervo bætti því síðan við að NFL, NBA, Tour de France og Giro d'Italia fari reglulega til útlanda: „Þetta er gert til að styrkja vöruna, ekki veikja hana,“ sagði De Siervo. Á mánudaginn ákvað UEFA einnig með semingi að leyfa Barcelona að spila deildarleik í La Liga í Miami í desember. „Þetta snýst allt um fjárhagslega samninga og að veita deildinni sýnileika, sem er sett ofar okkur [leikmönnunum],“ sagði Rabiot við franska dagblaðið Le Figaro. „Það er mikið talað um leikjadagskrá og velferð leikmanna, en þetta virðist allt vera mjög fáránlegt. Það er klikkun að ferðast svona langt fyrir leik milli tveggja ítalskra liða í Ástralíu. Við verðum samt bara að aðlagast, eins og alltaf.“ „Rabiot ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar og styðja betur það sem vinnuveitandi hans, AC Milan, hefur samþykkt og þrýst á um, að láta þennan leik fara fram erlendis,“ bætti De Siervo við í samtali við fjölmiðla á þingi Samtaka evrópskra knattspyrnufélaga (EFC) á miðvikudaginn. „Toppleikmenn, sem fá greitt í samræmi við það vinnuálag sem þeir sinna, ættu að skilja betur en aðrir að þetta er fórn sem hægt er að færa.“ Ítalski boltinn Mest lesið „Ég var mjög leið og bara ótrúlega vonsvikin“ Sport „Staða mín er svolítið erfið“ Fótbolti Vítið sem dæmt var á Örnu í Meistaradeildinni: „Væri móðguð ef ég væri hún“ Fótbolti Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu Enski boltinn Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Íslenski boltinn Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Enski boltinn Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Fótbolti „Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“ Fótbolti Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Fótbolti Rifust um olnbogaskot Drungilas Körfubolti Fleiri fréttir „Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“ Svakalega slysalegt klobbamark í undankeppni HM „Klúðraði þessum frægu vítum en er ógeðslega sterkur“ Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga „Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“ Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka „Ekki alltaf hægt að tala vel um mann“ Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Vítið sem dæmt var á Örnu í Meistaradeildinni: „Væri móðguð ef ég væri hún“ Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu „Staða mín er svolítið erfið“ Missa af Messi vegna harðra aðgerða gegn innflytjendum í Chicago Ísak lofar að hlaupa mest: „Mjög gaman að sjá fólkið bakka okkur upp“ Birta Georgs: Skrítinn leikur og veðrið átti stóran þátt í því Óheppin Arna fékk dæmt á sig víti gegn Man. Utd Vonsvikinn Nik: Þriðja og fjórða markið gætu skipt sköpum Amanda fagnaði stigi gegn ensku meisturunum Cecilía og Karólína komnar inn um dyrnar Salah sendi Egypta á HM Uppgjörið: Breiðablik - Spartak Subotica 4-0 | Langt komnar í nýju Evrópukeppnina Björgvin Brimi í Víking Sagði 28 ára skilið við fótboltann og sér ekki eftir neinu Matti Villa efstur í Víkingsdeildinni í Fantasy en þjálfarinn á botninum „Særði fólk mikið með því að fara til Sádi-Arabíu“ Cristiano Ronaldo: Fjölskyldan biður mig um að hætta Gætu spilað á Wembley ef Emirates fær Real Madrid uppfærslu Spilaði nærbuxnalaus og fékk UFC-spólur bak við borðið Sjá meira