Svakalega slysalegt klobbamark í undankeppni HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. október 2025 14:31 Það er alltaf slæmt að fá á sig mark í gegnum klofið, hvað þá eftir laust skot lengst út á kanti. Getty/Tim Clayton Murad Al-Wuheeshi átti örugglega erfitt með að sofna eftir leikinn sinn í gær en Al-Wuheeshi er markvörður og fyrirliði líbíska landsliðsins í fótbolta. Í gær fékk liðið Græhöfðaeyjar í heimsókn til Trípólí í undankeppni HM í fótbolta. Al-Wuheeshi er 28 ára gamall og reynslumikill en hann sofnaði algjörlega á verðinum í leiknum. Sakleysisleg sending kom í átt að marki hans langt utan af kanti. Það hafði enginn áhyggjur af þessum bolta og þar á meðal var Al-Wuheeshi sjálfur. Á einhvern óskiljanlegan hátt tókst honum þó að missa þessa sakleysislegu og lausu sendingu í gegnum klofið á sér og í markið. Án efa slysalegasta klobbamark ársins sem má sjá með því að fletta hér fyrir neðan. Leiknum lauk með 3-3 jafntefli. Grænhöfðaeyjar eru í efsta sæti riðilsins og með tveggja stiga forskot á Kamerún fyrir lokaumferðina. Líbía er síðan þremur stigum á eftir Kamerún. Efsta liðið fer beint inn á HM en liðið í öðru sæti fer í umspil. Grænhöfðaeyjar eru í frábærum málum því lokaleikurinn þeirra er á heimavelli á móti neðsta liðinu sem er Esvatíní, áður þekkt sem Svasíland. Líbía á enn smá möguleika en þarf að treysta á stórsigur á útivelli á móti Máritíus á meðan Kamerún tapar stórt á heimavelli á móti Angóla. View this post on Instagram A post shared by ESPN FC (@espnfc) HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Ég var mjög leið og bara ótrúlega vonsvikin“ Sport „Staða mín er svolítið erfið“ Fótbolti Vítið sem dæmt var á Örnu í Meistaradeildinni: „Væri móðguð ef ég væri hún“ Fótbolti Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu Enski boltinn Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Íslenski boltinn Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Enski boltinn Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Fótbolti „Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“ Fótbolti Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Fótbolti Rifust um olnbogaskot Drungilas Körfubolti Fleiri fréttir „Ætti að bera meiri virðingu fyrir peningunum sem hann þénar“ Svakalega slysalegt klobbamark í undankeppni HM „Klúðraði þessum frægu vítum en er ógeðslega sterkur“ Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga „Getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun“ Svona var blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Úkraínu Gæti lamast eftir árekstur við auglýsingaskilti Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka „Ekki alltaf hægt að tala vel um mann“ Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Vítið sem dæmt var á Örnu í Meistaradeildinni: „Væri móðguð ef ég væri hún“ Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu „Staða mín er svolítið erfið“ Missa af Messi vegna harðra aðgerða gegn innflytjendum í Chicago Ísak lofar að hlaupa mest: „Mjög gaman að sjá fólkið bakka okkur upp“ Birta Georgs: Skrítinn leikur og veðrið átti stóran þátt í því Óheppin Arna fékk dæmt á sig víti gegn Man. Utd Vonsvikinn Nik: Þriðja og fjórða markið gætu skipt sköpum Amanda fagnaði stigi gegn ensku meisturunum Cecilía og Karólína komnar inn um dyrnar Salah sendi Egypta á HM Uppgjörið: Breiðablik - Spartak Subotica 4-0 | Langt komnar í nýju Evrópukeppnina Björgvin Brimi í Víking Sagði 28 ára skilið við fótboltann og sér ekki eftir neinu Matti Villa efstur í Víkingsdeildinni í Fantasy en þjálfarinn á botninum „Særði fólk mikið með því að fara til Sádi-Arabíu“ Cristiano Ronaldo: Fjölskyldan biður mig um að hætta Gætu spilað á Wembley ef Emirates fær Real Madrid uppfærslu Spilaði nærbuxnalaus og fékk UFC-spólur bak við borðið Sjá meira