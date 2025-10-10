Fótbolti

Kviknaði í húsi Vinícius Júnior

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinícius Júnior eru reglulega kallaður öllum illum nöfnum en ætlar ekki að láta það stöðva sig.
Engin slys urðu á fólki þegar eldur kviknaði í húsi brasilíska knattspyrnumannsins Vinícius Júnior í Madríd í gær.

Framherji Real Madrid var ekki heima þegar eldurinn braust út þar sem hann er staddur í Seúl í Suður-Kóreu að undirbúa vináttuleiki Brasilíu gegn Suður-Kóreu og Japan í þessu landsleikjalugga.

„Eldurinn kviknaði í kjallara hússins,“ sagði heimildarmaðurinn við ESPN, í lofti gufubaðs sem eyðilagðist algjörlega.

Starfsfólk og vinir Viníciusar voru inni í húsinu þegar eldurinn braust út og hringdu í neyðarþjónustu um klukkan ellefu að staðartíma.

Atvikið átti sér stað í húsi Viníciusar í La Moraleja, einu af flottustu hverfum Madrídar, sem er í útjaðri spænsku höfuðborgarinnar, skammt frá æfingasvæði Real Madrid í Valdebebas.

Fyrstu rannsóknir bentu til þess að rafmagnsbilun hafi valdið eldinum, sem náðst hafði stjórn á um hádegisbil, þegar slökkviliðið yfirgaf vettvang.

Brasilía spilar við Suður-Kóreu í Seúl í dag, áður en liðið mætir Japan í Tókýó fjórum dögum síðar.

