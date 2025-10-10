Kviknaði í húsi Vinícius Júnior

Engin slys urðu á fólki þegar eldur kviknaði í húsi brasilíska knattspyrnumannsins Vinícius Júnior í Madríd í gær.
Framherji Real Madrid var ekki heima þegar eldurinn braust út þar sem hann er staddur í Seúl í Suður-Kóreu að undirbúa vináttuleiki Brasilíu gegn Suður-Kóreu og Japan í þessu landsleikjalugga.
„Eldurinn kviknaði í kjallara hússins,“ sagði heimildarmaðurinn við ESPN, í lofti gufubaðs sem eyðilagðist algjörlega.
Vinicius Junior's house in Madrid caught fire on Thursday, a source has confirmed to ESPN, although the incident caused minimal damage and there were no reported injuries. pic.twitter.com/weTbHyjNpn— ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2025
Starfsfólk og vinir Viníciusar voru inni í húsinu þegar eldurinn braust út og hringdu í neyðarþjónustu um klukkan ellefu að staðartíma.
Atvikið átti sér stað í húsi Viníciusar í La Moraleja, einu af flottustu hverfum Madrídar, sem er í útjaðri spænsku höfuðborgarinnar, skammt frá æfingasvæði Real Madrid í Valdebebas.
Fyrstu rannsóknir bentu til þess að rafmagnsbilun hafi valdið eldinum, sem náðst hafði stjórn á um hádegisbil, þegar slökkviliðið yfirgaf vettvang.
Brasilía spilar við Suður-Kóreu í Seúl í dag, áður en liðið mætir Japan í Tókýó fjórum dögum síðar.
A casa do Vinicius Júnior pegou fogo.O incêndio começou na sauna no porão da casa, que foi completamente queimada.Vinicius está convocado pelo Brasil e não estava no local. A fumaça tomou conta de dois andares da casa, mas não houve relatos de feridos.Via @marca pic.twitter.com/kYTmqgeJ7S— DataFut (@DataFutebol) October 9, 2025
