Hristir hausinn yfir fyrra líferni

Atli Steinn Guðmundsson rifjar upp gamalt viðtal sem Inga Lind Karlsdóttir tók við hann um háskólalífið 1998 fyrir DV. Í þá daga sagðist Atli slaka á með ljósabekkjalegu, kraftreykingum og miklu kynlífi. Í dag hristir hann hausinn yfir lýsingunum.
Atli Steinn, blaðamaður Morgunblaðsins, rifjaði upp viðtalið í svokallaðri Facebook-minningu af eldri færslu frá 2013 en hann hafði þá grafið úrklippuna úr skúffu.
„Skemmtileg gömul minning sem raunar er mun eldri en tólf ára, viðtal við DV á útmánuðum 1998 sem Inga Lind Karlsdóttir, ágætur sveitungi minn úr Garðabænum, tók við þáverandi laganema og næturvörð í utanríkisráðuneytinu við Rauðarárstíg,“ skrifaði Atli Steinn í færslunni.
„Ég hef aldrei heyrt hrottalegri lýsingu á heilbrigðu líferni en það sem ég þarna áleit vera það, tvenns konar augljóslega krabbameinsvaldandi iðja og ekki var nú lítið brennivín drukkið á þessum tíma, það var skilyrði fremur en kostur í lagadeildinni. Ég ætla nú ekki að gera kærustunni sem ég nefni þarna þann óleik að hnippa í hana hér þótt við séum raunar tengd á Facebook. Já, þetta var ungt og lék sér árið 1998,“ skrifar hann jafnframt.
Færslan hefur vakið góð viðbrögð hjá vinum Atla, meðal þeirra sem skemmta sér yfir fortíðinni er blaðamaðurinn sem tók viðtalið.
„Ég hlæ upphátt,“ skrifar Inga Lind við færsluna.
„Ég man þetta símtal okkar raunar nokkuð vel, þú hefur verið 22 ára,“ svarar Atli Steinn.
Viðtalið birtist í DV þann 10. mars 1998, er uppfullt af gullmolum og inniheldur þessar rándýru fyrirsögn: „Kynlíf best til slökunar“. Á mynd með greininni má sjá laganemann að störfum sem öryggisvörður Securitas í utanríkisráðuneytinu.
Inga Lind spyr Atla í viðtalinu hvað hann geri þegar hann er ekki að sinna krefjandi námi eða vinna og hounm gefst tækifæri til að slaka á.
„Ég stunda íþróttir, ligg í ljósabekkjum, drekk kaffi og reyki sígarettur af krafti. Reyni að borða hollt og staðgott fæði og fá tiltölulega mikinn svefn en það vill reyndar fara fyrir ofan garð og neðan eins og gengur og gerist. Svo reyni ég að vera bjartsýnn með rísandi sól og hugsa til komandi sumarmánaða,“ svarar hann.
Ljósi punkturinn í annríki Atla þá var að geta lesið í vinnunni, öðruvísi hefði hann ekki getað verið í fullri vinnu. Bót í máli væri að búa enn í foreldrahúsum en Atli hafði haustið áður reynt að komast inn á stúdentagarða.
„Ég er þar hins vegar í þriðja flokki sem hvítur karlmaður á höfuðborgarsvæðinu og íslendingur í þokkabót. Ég verð því að bíða aðeins lengur,“ sagði hann um stúdentagarðana.
Atli lýsti því einnig að hann gæfi kærustu sinni allan þann tíma sem hann mögulega gæti. Það væri nauðsynlegt, sambandsins og geðheilsunnar vegna.
„Það er náttúrlega númer eitt, tvö og þrjú að lifa miklu kynlífi í öllum þessum próflestri. Þannig slakar maður best á. Kærastan er líka í Háskólanum þannig að henni veitir ekki af þessu heldur,“ sagði Atli Steinn að lokum við Ingu.
Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður Morgunblaðsins, gekk í það heilaga í gær, gamlársdag, við suðurbarm Miklagljúfurs í Bandaríkjunum og er nú giftur hinni norsku Anítu Sjøstrøm Libell Andersen.
Blaðamaðurinn Atli Steinn Guðmundsson heimsótti á þriðjudag bandaríska smábæinn Sterling í Colorado, nákvæmlega fimmtíu árum eftir að hann var getinn á þeim stað.