Vináttuleikur Argentínu og Púertó Ríkó, sem átti upphaflega að fara fram í næstu viku í Chicago, hefur verið fluttur til Flórída vegna harðra aðgerða gegn innflytjendum í borginni.
Associated Press segir frá að leikurinn hafi verið færður milli borga í Bandaríkjunum.
Vináttuleikurinn átti að fara fram þann 13. október á Soldier Field í Chicago en verður nú fluttur á Chase Stadium í Fort Lauderdale.
Fótboltaáhugafólk í Chicago missir því af tækifærinu að sjá Lionel Messi spila í eigin persónu nú þegar hann á ekki eftir marga landsleiki á ferlinum.
Heimildarmenn ESPN staðfestu að samningaviðræður um að halda leikinn á heimavelli Inter Miami, liðs Lionels Messi, stæðu yfir.
Framkvæmdastjóri hjá argentínska knattspyrnusambandinu staðfesti flutninginn við AP og sagði ástæðuna vera óeirðir í Chicago, þar sem Donald Trump forseti hefur sent þjóðvarðliðið til að kveða niður mótmæli gegn hörðum aðgerðum gegn innflytjendum.
Trump hefur einnig hótað því að flytja leiki á HM næsta sumar frá ákveðnum borgum en FIFA gaf það strax út að Bandaríkjaforseti hefði ekkert vald til þess.
Meira en þúsund innflytjendur hafa verið handteknir síðan harðar aðgerðir hófust í síðasta mánuði á Chicago-svæðinu. Ríkisstjórn Trumps hét því að senda þjóðvarðliða sem lið í áætlun sinni um að fjölga brottvísunum.
Argentína, ríkjandi heimsmeistari, mun leika annan vináttuleik á föstudag gegn Venesúela á Hard Rock Stadium í Miami. Inter Miami leikur næstsíðasta leik sinn á venjulegu keppnistímabili MLS á laugardag á Chase Stadium gegn Atlanta.
Messi var valinn í hópinn fyrir báða leikina, sem eru hluti af undirbúningi Argentínu fyrir heimsmeistaramótið á næsta ári, sem haldið verður í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada frá 11. júní til 19. júlí.