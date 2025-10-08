Baldvin Z kvikmyndagerðarmaður segist hjartanlega sammála umræðunni sem skapast hefur í kringum ummæli sem hann lét falla í síðdegisútvarpinu á Rúv í gær. Í þættinum sagði hann að á tökustað þyrfti maður að vera tilbúinn fyrir alls kyns uppákomur, til dæmis leikkonu á blæðingum sem sé í vondu skapi.
Viðfangsefni þáttarins var gervigreindarleikkonan Tilly Norwood, sem vakið hefur athygli undanfarnar vikur. Baldvin sagði ekki hljóma spennandi fyrir leikstjóra að vinna með gervigreindarleikkonu, þar sem fegurðin í að búa til góða senu komi alltaf úr óvæntri átt.
„Þú getur bara verið með konu sem er á túr og hún er í vondu skapi þennan dag. Við þurfum bara að díla við það á setti og einhvern veginn embrace-a það inn í verkið,“ sagði Baldvin í þættinum.
Leikkonur hafa síðan gantast með þetta orðalag Baldvins. „Aðdáunarvert hvernig Baldvin Z nær að díla við leikkonur sem eru á túr og í vondu skapi og nær að „embrace-a“ það inn í verkin sín,“ skrifaði Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, handritshöfundur og leikstjóri á Facebook.
„Baldvin Z hefur lent í HRÆÐILEGUM HLUTUM á setti!!“ sagði Steiney Skúladóttir leikkona og sketsahöfundur.
Baldvin hefur síðan dregið í land.
„Ég er hjartanlega sammála þeirri umræðu sem hefur skapast í kringum þau rasshausa ummæli sem ég sagði í viðtali í síðdegisútvarpinu.
Ég fagna þeirri gagnrýni sem ég hef fengið og tek til mín að þetta var bæði gamaldags og hallærislegt.
Sem betur fer lifum við í samfélagi sem lætur ekki bjóða sér þetta,“ skrifar Baldvin í hringrás á Instagram.