Guð­rún er með sólarsellurafmagn í sau­tján fer­metra húsi sínu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Vala Matt fékk að sjá þetta magnaða hús.
Guðrún Lilja þarf ekki rafmagn í 17 fermetra húsinu sínu því hún er með sólarselluljós bæði inni og úti. Þau hlaða sig á daginn og lýsa á kvöldin og nóttunni.

Hönnuðurinn og húsgagnasmiðurinn Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir hefur sýnt áhorfendum Íslands í dag hvernig hún breytti tíu fermetra smáhýsi í sautján fermetra snilldarhús með lausnum sem eru engu líkar.

Ekkert rafmagn er í húsinu eða rennandi vatn og var því smíðaður flottur útikamar. Síðasta útspil hönnuðarins er stórt útikattabúr sem hún smíðaði tengt húsinu fyrir kettina að hoppa inn í og út úr og sólarljós í kringum húsið fyrir veturinn þar sem ljósin hlaða sig yfir daginn og lýsa svo allt upp á kvöldin og nóttunni.

Eitt af því sem Guðrún gerði var að taka gamlan IKEA-skáp og gerði eins og nýjan. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði nýjasta útspil hönnuðarins í smáhýsinu en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni sem sýnt var á Sýn í gærkvöldi.

