Hefðbundin riðuveiki í sauðfé hefur verið staðfest á bænum Kirkjuhóli í Skagafirði. Grunur um riðuveiki vaknaði í síðustu viku hjá eigendum fjárins vegna dæmigerðra einkenna í einni þriggja vetra á og þeir höfðu umsvifalaust samband við Matvælastofnun.
Í tilkynningu þess efnis á vef Matvælastofnunar segir að kindin hafi verið aflífuð, sýni tekin úr henni og sett hafi verið á flutningsbann vegna rökstudds gruns um riðuveiki. Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum hafi nú staðfest hefðbundna riðu í sýnunum.
Faraldsfræðileg rannsókn sé í gangi og stofnunin hafi sent tilmæli til ráðherra að fyrirskipa niðurskurð á hluta fjárins. Niðurskurður sé skipulagður samkvæmt landsáætlun um útrýmingu á sauðfjárriðu og gildandi reglugerðar þar um. Nokkur hluti fjárins á bænum sé með verndandi eða mögulega verndandi arfgerð gegn riðu, sem hafi áhrif á ákvörðunartöku um umfang niðurskurðar.
Matvælastofnun beinir því til sauðfjárbænda að tilkynna tafarlaust til stofnunarinnar ef grunur um riðuveiki vaknar.