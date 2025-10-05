Fyrirliði Arsenal dregur sig út úr norska landsliðshópnum Árni Jóhannsson skrifar 5. október 2025 16:32 Martin Ødegaard miður sín þegar hann áttaði sig á alvarleika meiðsla sinna í gær. Vísir / Getty Það á ekki af Martin Ødegaard, fyrirliða Arsenal, að ganga þegar kemur að meiðslum. Hann þurfti að fara af velli á 30. mínútu gegn West Ham í gær og nú er búið að staðfesta það að hann mun ekki geta tekið þátt í landsliðsverkefnum Noregs um næst helgi. Ødegaard sem hafði glímt við meiðsli í öxl hélt utan um hnéið á sér þegar hann lagðist í grasið í leikum gegn West Ham. Hann sást síðan fara af vellinum með spelkur utan um vinstra hnéið sitt. Arsenal staðfesti það svo fyrr í dag að hann hafi skaddað liðbönd í vinstra hnéinu sem þýðir það að hann þarf að draga sig út úr landsliðshóp Noregs. Það er gert til að hægt sé að kanna málið betur og veita honum meðferð og er pælingin að Ødegaard komist sem fyrst inn á völlinn aftur. Þá voru fréttir af því að Declan Rice sé í lagi þó að hann hafi kennt sér meins í baki þegar hann fór af velli í gær. Hann mun fara og taka þátt í landsliðsverkefnum Englands um helgina. Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan Íslenski boltinn Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu Íslenski boltinn Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Íslenski boltinn Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið Enski boltinn Missir Mbappé af Íslandsförinni? Fótbolti Sjáðu laugardagshasarinn í Bestu deild karla Fótbolti Uppgjör: FH - Þróttur 4-0 | Evrópusætið innan seilingar fyrir FH Fótbolti Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal Fótbolti „Hann er topp þrír í deildinni“ Körfubolti „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Enski boltinn Fleiri fréttir Guðni: Margrét Brynja var frábær Fyrirliði Arsenal dregur sig út úr norska landsliðshópnum Enn syrtir í álinn hjá Ange og Nottingham Forest Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið Freyr og félagar í Brann steinlágu Sevilla - Barcelona 4-1 | Börsungar lágu í Andalúsíu Leik lokið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan Uppgjör: FH - Þróttur 4-0 | Evrópusætið innan seilingar fyrir FH Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal Fiorentina - Roma 1-2 | Albert spilaði fyrri hálfleik í tapi Missir Mbappé af Íslandsförinni? Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu Messi lagði upp þrjú í sigri Inter Miami Sjáðu laugardagshasarinn í Bestu deild karla „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Sjáðu stoðsendingaþrennu Bonny og enn einn sigur Bayern Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin Real Madrid - Villarreal | Guli kafbáturinn á Bernabéu Markasúpa í Grafarholtinu „Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Þriðja tap Liverpool í röð Harry Kewell að taka við liði í Víetnam Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Sjá meira