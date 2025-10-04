Hægri-stjórnmálahreyfingarin ANO, undir forystu auðmannsins Andrejs Babis, fór með sigur í þingkosningunum í Tékklandi sem lauk síðdegis. ANO-hreyfing Babis hafði leitt í skoðanakönnunum og allt útlit er fyrir að hann felli hægri-miðju ríkisstjórn forsætisráðherrans Petr Fiala nokkuð örugglega.
Núverandi ríkisstjórn er fylgjandi Evrópusamvinnu og stuðningi Vesturlanda við Úkraínu en Babis, sem sagður er popúlískur leiðtogi, þykir líklegur til að bætast í hóp leiðtoga á borð við Viktor Orban í Ungverjalandi og Robert Fico í Slóvakíu sem muni grafa undan stuðningi við Úkraínu, en fyrrnefnd ríki hafa til að mynda haldið áfram kaupum á olíu frá Rússlandi þrátt fyrir andstöðu annarra Evrópuríkja.
ANO-hreyfingin undir forystu Babis leiddi með um 35% atkvæða þegar atkvæði höfðu verið talin í langflestum kjördæmum, en ríkisstjórnarflokkur Fiala aðeins með um 23%. Búist er við að endanleg úrslit muni ekki liggja fyrir fyrr en á mánudaginn.
Babis var forsætisráðherra landsins frá 2017 til 2021 og bauð sig fram til forseta árið 2023 en laut þá í lægra haldi fyrir herforingjanum Petr Pavel.