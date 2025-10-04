Óskar Hrafn Þorvaldsson segir leikmenn KR ekki hafa náð að endurstilla sig eftir að hafa komist yfir í uppbótartíma, sem gerði það að verkum að Afturelding skoraði jöfnunarmark í hádramatísku 2-2 jafntefli á Meistaravöllum. Þrátt fyrir svekkjandi niðurstöðu fyrir KR var stemningin inni í klefa góð, því næg er neikvæðnin annars staðar.
KR leiddi leikinn 1-0 nánast allan tímann en Afturelding jafnaði seint úr vítaspyrnu. KR komst svo 2-1 yfir á þriðju mínútu uppbótartíma en fékk á sig annað jöfnunarmark skömmu síðar.
„Við sýnum karakter, komum til baka og komumst í 2-1 en svo bara náum við einhvern veginn ekki að endurstilla okkur. Allt sem er búið að byrgjast inni í mönnum undanfarna daga og vikur, stíflan bara brast og við náðum ekki að endurstilla okkur. Því miður, þá náðum við því ekki“ sagði Óskar Hrafn fljótlega eftir leik.
Hvað hefðuð þið getað gert betur eftir að þið komist 2-1 yfir?
„Ég veit það ekki maður… Við vinnum boltann og spörkum honum beint fram, beint á þá. Hefðum við getað haldið boltanum þá betur? Vorum við að flýta okkur of mikið?“ spurði Óskar en átti ekki svör.
„Það er svo auðvelt að standa fyrir utan, á hliðarlínunni eða uppi í stúku, hvar sem þú ert, og segja að þeir hafi átt að gera betur þarna og betur hinsegin.
Fyrirgjöfin kemur, þeir eru sterkir í loftinu og við sogumst að boltanum, sogumst að því sem er að gerast, sem gerir það að verkum að við erum ekki klárir í frákastið.
Við náðum ekki að endurstilla okkur, náum einhvern veginn ekki að koma okkur almennilega í stöðu og halda einbeitingu, því miður.“
Stigið gefur lítið meira en bara það. KR er enn í neðsta sæti deildarinnar og fall blasir við. Vestri á leik til góða á morgun og gæti breikkað bilið enn frekar, en sama hvernig fer er KR í mjög vondri stöðu.
Hvernig var stemningin inni í klefa eftir leik?
„Við getum ekki annað en bara reynt að búa til jákvæða orku. Næg er neikvæðnin í kringum okkur, þannig að inni í klefa þurfa menn að vera jákvæðir og hafa trú. Trú á því að þeir geti unnið síðustu tvo leikina, annað eins hefur nú gerst í knattspyrnusögunni og það er bara það sem við tökum með okkur. Við þurfum að vega eitthvað upp á móti allri neikvæðninni, en menn eru auðvitað sárir og svekktir. Geta verið það í kvöld en svo byrjar undirbúningur fyrir ÍBV leikinn á morgun.“
Þannig að það er ekkert frí í landsleikjahlénu?
„Jú, við tökum alveg hlé. Menn byrja bara sjálfir að undirbúa sig. Það er tveggja daga frí eftir þennan leik og fjögurra daga frí næstu helgi. Þetta er búið að vera langt og erfitt tímabil, þannig að það er gott að finna jafnvægið milli þess að æfa vel og svo að hvílast.“
KR á tvo leiki eftir og spilar næst við ÍBV á heimavelli þann 19. október áður en förinni er heitið vestur á Ísafjörð þann 25. október í lokaleik tímabilsins gegn Vestra.