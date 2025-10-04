Innlent

Fram­kvæmdirnar komi eftir á­kall frá í­búum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Hér má sjá umrædd gatnamót.
Undanfarið hefur verið unnið að endurbótum á gatnamótum Fífuhvammsvegar og Dalvegar. Markmið framkvæmda á gatnamótum Fífuhvammsvegar og Dalvegar er að auka umferðaöryggi án þess að draga úr afkastagetu og þjónustustigi gatnamótanna. Íbúar í hverfinu eru sagðir hafa óskað eftir því lengi að umferðaröryggi á þessum stað yrði bætt.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kópavogsbæ.

Greint var frá því í kvöldfréttum Sýnar í gær að einhverjir Kópavogsbúar væru ósáttir við framkvæmdirnar vegna umferðatafa, sem verði til þess að bílaumferð muni færast inn í íbúðahverfi.

„Íbúar hafa fundið fyrir umferðaraski á meðan framkvæmdir hafa staðið yfir. Verklok voru 30. september en nokkra daga tekur að fínpússa ljósastillingu til þess að flæði umferðar verði sem best í samræmi við markmið framkvæmda,“ segir í tilkynningu Kópavogsbæjar.

Þar er framkvæmdunum lýst með eftirfarandi hætti:

„Komið var að því að endurnýja umferðaljós og var það gert auk þess beygjuljós koma í stað beygjuvasa á þremur stöðum, frá Dalvegi út á Fífuhvammsvegi, frá Fífuhvammsvegi að Dalvegi og frá Fífuhvammsvegi að Smáralind. Með þessum breytingum hefur verið dregið úr slysahættu fyrir gangandi, hjólandi og akandi á gatnamótunum.“

Fram kemur að íbúar í hverfinu hafi lengi óskað eftir að umferðaöryggi yrði bætt á þessum stað.

„Gatnamótin eru á fjölförnum slóðum við Smáralind og meðal annars mikið af börnum og unglingum á ferðinni,“ segir í tilkynningunni.

„Við undirbúning framkvæmdanna var gerð sviðsmyndagreining og umferðatalning. Áfram verður fylgst með og brugðist við ef umferð mun aukast um Lækjarsmára. Vert er að árétta að afkastageta fyrir fjölskyldubílinn á gatnamótunum á að vera sú sama og fyrir breytingar, samkvæmt greiningum.“

