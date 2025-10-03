Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Agnar Már Másson skrifar 3. október 2025 20:01 Hamasliðar segjast tilbúnir að leysa alla gísla, lifandi og látna, úr haldi. Vísir Hamassamtökin segjast tilbúin að leysa alla ísraelska gísla úr haldi gegn því að Ísraelar bindi enda á stríðið á Gasaströndinni og dragi her sinn að öllu leyti af svæðinu. Þetta verði gert samkvæmt friðarplani Donalds Trumps Bandaríkjaforseta en samtökin gera samt nokkrar athugasemdir við áætlun forsetans. „Í þessu samhengi staðfestir hreyfingin vilja sinn til að fara beint í viðræður í gegnum milligöngumenn til að ræða smáatriðin í þessu samkomulagi,“ skrifa hryðjuverkasamtökin á Telegram að því er Al Jazeera greinir frá. Þar kom einnig fram að samtökin samþykki að láta völd sín á Gasa af hendi til óháðrar palestínskrar stofnunnar, „samkvæmt samþykki palestínsku þjóðarinnar og stuðningi araba- og íslamsríkja.“ Leiðtogar Hamas hafa áður sagst tilbúnir til að sleppa takinu á stjórnartaumunum á Gasa en hafa ekki viljað leggja niður vopn sín og ekkert um það kemur fram í þessari nýju yfirlýsingu. Trump hafði gefið leiðtogum Hamas frest til sunnudagskvölds til að samþykkja friðartillögur hans, annars stæðu þeir frammi fyrir helvíti á jörð. Tillögur hans sem sneru að því að binda enda á átökin á Gasaströndinni þóttu að miklu leyti halla á Hamas en margar af þessum þeim tillögum hafa sést áður í fyrri vopnahléstillögum á undanförnum tveimur árum. Þær fólu meðal annars í sér að vígamenn samtakanna leggi niður vopn hafa þeir ávallt hafnað þeirri kröfu í gegnum árin. Fréttin verður uppfærð. Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Vaktin: Dómari kveður upp um refsingu Diddy Erlent Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Innlent Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Innlent Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Innlent Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Innlent Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Erlent Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Innlent Vann á öllum deildum leikskólans Innlent Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Erlent Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Erlent Fleiri fréttir Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Hótar helvíti á jörð samþykki Hamas ekki tillögurnar Vísa frá máli á hendur skipverjum sem voru taldir hafa slitið sæstrengi „Það vill enginn spila eftir reglum sem eru samdar annars staðar“ Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Fyrsta konan sem verður erkibiskupinn af Kantaraborg Vaktin: Dómari kveður upp um refsingu Diddy Einn hinna látnu skotinn af lögreglu og annar særður Finna mikla nálykt frá rústunum Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Hamas liðar vilja ekki afvopnast Flugvellinum í München lokað vegna drónaumferðar Nafngreina árásarmanninn í Manchester Segist eiga í vopnuðum átökum við eiturlyfjasmyglara Árásin í Manchester skilgreind sem hryðjuverk Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Afganir fagna því að vera aftur komnir í samband við umheiminn Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Chunk er loksins „feitasti“ björninn Sjá meira