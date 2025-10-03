Innlent

Varaformannsslagur í Miðflokknum: Öll vinir og „peppuð“ fyrir lands­þingi

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Þegar hafa þingmennirnir Bergþór Ólason, Ingibjörg Davíðsdóttir og Snorri Másson gefið kost á sér í embætti varaformanns Miðflokksins.
Þegar hafa þingmennirnir Bergþór Ólason, Ingibjörg Davíðsdóttir og Snorri Másson gefið kost á sér í embætti varaformanns Miðflokksins. Vísir

Það er varaformannsslagur í uppsiglingu hjá Miðflokknum en þrír þingmenn flokksins hafa lýst yfir framboði til embættisins. Varaformaður verður kosinn á landsþingi flokksins eftir rúma viku en öll segjast þau sem gefið hafa kost á sér eiga von á drengilegri baráttu.

Ný stjórn Miðflokksins verður kjörin á landsþingi flokksins helgina 11.-12. október. Ekki er búist við öðru en að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði endurkjörinn formaður en flokkurinn hefur ekki haft varaformann síðan embættið var lagt niður árið 2020, en nú verður embættið endurvakið. 

Brugðist við áskorunum og augun á innra starfinu

Fyrstur til að greina frá framboði til varaformanns var Bergþór Ólason, þingmaður flokksins í Suðvesturkjördæmi.

„Mér hefur þótt í dálítinn tíma vera svigrúm fyrir okkur til að styrkja innra starfið, og það er nú hlutverk varaformanns að halda utan um innra starf flokksins og félagauppbygginguna. Þannig það er nú það sem mig langar til að verja orku minni í núna eftir að ég hef skapað mér ákveðið svigrúm til þess með því að stíga til hliðar úr þingflokksformennskunni sem að var auðvitað mjög tímafrek og erilssöm. Þannig að það er nú bara löngunin til að styðja áfram við uppbyggingu flokksins,“ segir Bergþór í samtali við fréttastofu.

Sjá einnig: Bergþór vill verða varaformaður

Þá tilkynnti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður úr Norðvesturkjördæmi, um framboð í morgun. 

„Ég fór að fá áskoranir um að bjóða mig fram í embættið fyrir nokkru síðan, fyrir nokkrum vikum, og það hefur bara aukist þunginn í þessum áskorunum síðustu daga. Þetta er ört stækkandi flokkur og margt framundan. Þetta er ungur flokkur, það þarf að styrkja innviði flokksins, það er fjölmargt sem þarf að gera og ég ákvað bara að verða við þessum fjölmörgu áskorunum og bjóða mig fram,“ segir Ingibjörg. Það sé styrkleikamerki fyrir flokkinn að það séu fleiri en einn og fleiri en tveir sem bjóði fram krafta sína.

Sjá einnig: Ingi­björg tekur slaginn við Berg­þór

Loks hefur Snorri Másson, þingmaður í Reykjavík Suður, lýst yfir framboði. 

„Síðustu daga hefur maður verið í nánu samtali við fólk úr öllum áttum í flokknum og niðurstaða mín er sú að það er komið fram skýrt ákall í flokknum um ákveðna endurnýjun í heildarásýnd forystu flokksins. Og við að fá slíka áskorun og slíka eindregna áskorun úr svona fjölbreyttum hópi, þá bara get ég eiginlega ekki vikist undan því að alla veganna gefa kost á mér í þetta,“ segir Snorri.

Sjá einnig: Snorri etur kappi við Berg­þór og Ingi­björgu

Óttast ekki að slettist upp á vinskapinn

Öll segjast þau eiga von á drengilegri kosningabaráttu framundan næstu vikuna fram að landsþingi en kjörið fer fram á síðasta degi landsþingsins á sunnudeginum. „Alveg algjörlega. Ég held að við séum bara öll mjög góðir og nánir vinir í þingflokknum og það myndi aldrei fara að skvettast neitt á það,“ segir Snorri sem kveðst hlakka til landsþingsins. Ingibjörg tekur í svipaðan streng.

„Þingflokkurinn starfar saman sem ein heild, við erum miklir vinir og ég hef engar áhyggjur af öðru en að þetta verði drengileg kosningabarátta,“ segir Ingibjörg. „Ég er bara mjög peppuð.“

Bergþór tekur undir og kveðst fullur tilhlökkunar. „Það eina sem er öruggt er að varafomannsembætti Miðflokksins verður vel skipað og þingflokksformannsembættið sömuleiðis, það er þannig mannval í flokknum nú um stundir,“ segir Bergþór.

Enn liggur ekki fyrir hver tekur við þingflokksformennsku en þess er vænst að formaður flokksins geri tillögu um það á næstu dögum. Þangað til fer Karl Gauti Hjaltason, varaþingflokksformaður með hlutverkið.

Miðflokkurinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið