Bein út­sending: Siglt á­leiðis til Gasa

Samúel Karl Ólason skrifar
Úr beinni útsendingu frá skipinu Conscience.
Þó 470 aðgerðasinnar úr Frelsisflotanum svokallaða hafi verið teknir í varðhald í Ísrael og bíða þess að vera vísað úr landi, er annar en smærri floti á leiðinni til Gasa. Skipið Conscience er í þeim flota en þar um borð er tónlistar- og baráttukonan Magga Stína.

Freddom Flotilla Coalition, eins og Frelsisflotinn kallast á ensku, heldur úti beinum útsendingum frá þremur af skipunum í flotanum sem er nú á leið til Gasa og má sjá þær útsendingar í spilurunum hér neðar.

Sjá einnig: Hátt spennustig um borð eftir að ísraelski sjó­herinn hóf hand­tökur

Markmið frelsisflotans er að koma hjálpargögnum til Gasa og í senn vekja athygli á þjáningum fólksins þar. Fyrsti flotinn var stöðvaður af Ísraelum á dögunum og áhafnir fjörtutíu og eins skips og báts hnepptar í varðhald. Þar á meðal voru baráttukonan Greta Thunberg og írskur þingmaður.

Níu skip og bátar eru í nýja flotanum og má fylgjast með þeim öllum hér á vef Frelsisflotans.

Þegar þetta er skrifað er Consciense suður af Krít, á miðju Miðjarðarhafinu, og er grískt herskip að fylgja flotanum eftir.

