Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. október 2025 10:40 Taylor og Charli XCX hafa komið fram saman á tónleikum en aðdáendur telja þær senda hvor annarri eitruð skeyti í lögum sínum. Það eru þó aðeins getgátur. Getty Aðdáendur Taylor Swift eru sannfærðir um að poppstjarnan sé að dissa bresku tónlistarkonuna Charli XCX á nýútkominni plötu sinni. Swift syngur um ónefnda söngkonu sem baktali sig meðan viðkomandi var útúrkókuð. Tólfta plata Taylor Swift, The Life of a Showgirl, kom út í dag og eru aðdáendur popparans þegar farnir að rýna í texta laganna. Á plötunni eru tólf lög en það sem hefur vakið hvað mest umtal beint eftir útgáfuna er sjöunda lagið „Actually Romantic“. Lagið hefst á línunni: „I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave“ sem mætti íslenska sem: „Ég frétti að þú kallir mig ,Leiðinlegu Barbie' þegar kókið gefur þér hugrekki“. Síðan tekur við: „High-fived my ex and then you said you’re glad he ghosted me. Wrote me a song saying it makes you sick to see my face…“ eða „Gafst fyrrverandi kærastanum mínum fimmu og sagðist glöð að hann hefði hunsað mig. Skrifaðir lag til mín og sagðist fá velgju við að sjá mig...“ „Vil ekki sjá hana baksviðs á tónleikum kærasta míns“ Vissulega er ekki hægt að lesa það fullum fetum úr þessum textabút að hann fjalli um Charli en það skal ekki vanmeta greiningu Swiftie-anna. Aðdáendur telja lagið vera svar við laginu „Sympathy Is a Knife“ á Brat sem kom út í fyrra. „Don’t know if I’m spiralling. One voice tells me that they laugh. George says I’m just paranoid. Don’t wanna see her backstage at my boyfriend’s show. Fingers crossed behind my back. I hope they break up real quick,“ söng Charli á laginu. „Veit ekki hvort ég sé að spírala. Ein rödd segir mér að þau séu að hlæja. George segir mig ofsóknaróða. Vil ekki sjá hana baksviðs á tónleikum kærasta míns. Krossa fingur fyrir aftan bak. Vona að þau hætti fljótt saman,“ mætti þýða það. Charli gaf út plötuna Brat síðasta sumar.Getty Charli söng þar um George Daniel, núverandi eiginmann sinn og trommari í poppsveitinni The 1975. Árið 2023 átti Swift í stuttu en umtöluðu sambandi við Matty Healy, söngvara sveitarinnar, sem aðdáendur telja Swift syngja töluvert um á plötunni The Tortured Poets Department. Charli hefur neitað fyrir það að lagið fjalli um Swift og segir það almennt um kvíða og óöryggi. En auðvitað myndi hún aldrei gangast opinberlega við dissinu. Skammaði aðdáendur fyrir „Taylor Swift er dauð“ Almennt hafa Taylor og Charli talað vel um hvor aðra á síðustu árum. Samband þeirra teygir sig aftur til 2015 þegar Swift var óvæntur gestur á tónleikum Charli, sem var þá enn nýgræðingur í bransanum. Hún hitaði síðan upp fyrir Swift á Reputation-tónleikaferðalagi hennar 2018 og skemmti sér greinilega ekki nógu vel. „Sem listamanni, leið mér smá eins og ég væri að fara upp á svið til að veifa fimm ára krökkum,“ sagði breski popparinn um upplifun sína í viðtali eftir tónleikaferðalagið. Hún dró seinna í land og sagðist afar þakklát Swift. Taylor og Charli með Camillu Cabello árið 2018. Eftir að Brat kom út í fyrrasumar ákvað Swift að endurútgefa Tortured Poets Department og kom þannig í veg fyrir að Charli kæmist á topp breska vinsældarlistans. Einhverjir voru vissir um að hún væri að hefna sín og sungu tónleikagestir „Taylor Swift er dauð!“ á dj-setti Charli í São Paulo í júní 2024. Charli fordæmdi sönginn harðlega og bað fólk að hætta slíkri hegðun. Tveimur mánuðum síðar fór Swift fögrum orðum um poppsöngkonuna bresku og sagðist hafa heillast af textagerð og melódíum strax frá byrjun. Út á við virðast þær því ósköp góðir félagar. Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman Poppstjarnan Taylor Swift og NFL-kappinn Travis Kelce trúlofuðu sig á dögunum eftir tveggja ára samband og eru byrjuð að plana brúðkaupið. Eitt eiga þó enn eftir að gera: flytja inn saman. 29. ágúst 2025 15:12 Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Taylor Swift tilkynnti tólftu plötu sína, The Life of a Showgirl, eftir að hafa birt dularfulla niðurtalningu á heimasíðu sinni. Swift greindi frá plötunni í stiklu fyrir nýjasta hlaðvarpsþátt Travis og Jason Kelce sem birtist í dag. 12. ágúst 2025 10:12 