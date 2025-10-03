Sævar Atli Magnússon tryggði Brann langþráðan og dýrmætan Evrópusigur í gærkvöldi þegar hann skoraði sigurmarkið á móti hollenska liðinu Utrecht.
Brann vann þá Utrecht 1-0 í aðalkeppni Evrópudeildarinnar en sigurmark Sævars Atla kom á 41. mínútu leiksins.
Þetta var fyrsti sigur Brann í aðalhluta Evrópukeppni í átján ár. Brann gerði vel í fyrsta leiknum á móti Lille (tapaðist 2-1) en nú tókst liðinu að landa frábærum sigri undir stjórn Freys Alexanderssonar.
„Hann sendir alla Bergen upp í sjöunda himinn,“ sagði Kasper Wikestad í norskri sjónvarpslýsingu frá leiknum.
„Þetta er svo mikilvægt mark. Þeir hafa átt í erfiðleikum með að skapa færi og svo skora þeir úr fyrsta færinu sínu. Hann sýndi þarna gæði en hafði einnig heppnina með sér og setti boltann niðri í bláhornið,“ sagði Nils Johan Semb, sérfræðingur Viaplay.
Norska ríkisútvarpið fjallar um Íslendingana sem eru nú í aðalhlutverki hjá Brann og rifjaði líka upp gamlar íslenskar hetjur.
Ólafur Örn Bjarnason og Kristján Örn Sigurðsson voru í aðalhlutverki þegar Brann varð norskur meistari 2007: „Nú er Brann komið með nýjar hetjur frá nágrönnum okkar á Íslandi,“ segir í fréttinni. Eggert Aron Guðmundsson spilar með Brann auk Sævars en Freyr Alexandersson hefur síðan gert frábæra hluti í Evrópu sem þjálfari liðsins.
Sævar Atli hefur staðið sig frábærlega með norska félaginu síðan að hann kom þangað frá danska félaginu Lyngby um mitt sumar. Hann er nú kominn með níu mörk í fimmtán leikjum á leiktíðinni í öllum keppnum.
Sævar hefur skorað í báðum leikjum Brann í aðalkeppni Evrópudeildarinnar.
„Magnússon er nú kominn mjög ofarlega á listanum yfir bestu kaup Brann frá upphafi,“ sagði Jonas Grønner, knattspyrnusérfræðingur BA og fyrrum leikmaður Brann.