Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Boði Logason skrifar 3. október 2025 12:36 Friðrik Dór Jónsson, Rúrik Gíslason, Jón Jónsson, Herra Hnetusmjör og Aron Can eru drengirnir á bak við Iceguys. Iceguys „Pælingin er sú að þessu tímabili er kannski að ljúka en augnablikin lifa að eilífu í hjörtum okkar og hugum,“ segir söngvarinn, og einn meðlimur strákasveitarinnar Iceguys, Friðrik Dór. Strákahljómsveitin frumsýnir nýjasta tónlistarmyndbandið sitt á Vísi í dag. Lagið heitir því skemmtilega nafni Iceguys 4 life. Strákarnir hafa á síðustu árum unnið sér fastan sess í íslensku tónlistarsenunni og eiga orðið aðdáendur á öllum aldri. Horfa má á myndbandið í spilaranum hér fyrir neðan: Friðrik Dór segir í samtali við Vísi að lagið, Iceguys 4 life, sé ákveðinn lokahnykkur á Iceguys-tríólógíuna. „Það eru ansi stór spor sem liggja eftir Iceguys á hinum ýmsu sviðum en ekkert af þessu hefði gerst ef væri ekki fyrir þann fáránlega meðbyr og stuðning sem við höfum fengið hjá þjóðinni. Við erum óendanlega þakklátir fyrir að hafa fengið að sitja í Iceguys-rússíbananum sem á þó eftir eina bunu í fullri lengd,“ segir Friðrik Dór. Hannes Þór Halldórsson, einn eiganda Atlavíkur, sem hefur framleitt þættina um hljómsveitina og tónlistarmyndböndin, sagði í hlaðvarpinu Hlaðfréttir í vikunni að það væri draumur að loka Iceguys-ævintýrinu með bíómynd. „Við erum með sögu sem passar við þættina, og myndi stækka heiminn og gera þetta svolítið international,“ sagði hann. Hljómsveitin hélt eftirminnilega tónleika í Laugardalshöll í fyrra þar sem uppselt var í hvert sæti og stæði. Í desember næstkomandi ætla þeir að endurtaka leikinn og eru enn þá nokkrir miðar lausir. Iceguys hefur meðal annars gefið út lögin Krumla, Gemmér Gemmér og Rúlletta. Mikið hefur verið lagt í myndböndin og er myndbandið við Iceguys 4 life engin undantekning. Myndbandinu er leikstýrt og framleitt af Atlavíkurteyminu, þeim Allani Sigurðssyni, Hannesi Þór Arasyni og Hannesi Þór Halldórssyni. Allan Sigurðsson sá um kvikmyndatöku og klippingu. Upptökur fóru fram í Hljóðrita-stúdíó í Hafnarfirði. Í myndbandinu er að sjá áður óséð myndefni sem skotið var á bak við tjöldin í Iceguys-ævintýrinu. Tónlist Tónleikar á Íslandi Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Tónlist Heimatilbúið „corny“ Lífið „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Lífið Fann ástina í örlagaríkum kjól Tíska og hönnun Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Lífið Fleiri fréttir Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Djúpt snortinn yfir viðbrögðum samfélagsins Hneig niður í miðju lagi Joy Orbison treður upp í Austurbæjarbíói Samdi lag um ást sína á RIFF Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Sjá meira