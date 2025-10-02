Föst á Spáni næstu mánuði vegna meðgöngukvilla Árni Sæberg skrifar 2. október 2025 15:05 Bergur og Rebekka takast á við stöðuna af æðruleysi. Hjónin Rebekka Rún Sigurgeirsdóttir og Bergur Vilhjálmsson sjá fram á að vera föst í Barcelona á Spáni næstu mánuði vegna kvilla sem kom upp á meðgöngu Rebekku. Þau vonast til þess að komast heim fyrir jól en hafa þangað til ekki í nein hús að venda í Barcelona og halda til á spítala. Þau leita nú logandi ljósi að íbúð nálægt spítalanum til þess að geta fengið börn sín til sín. Bergur greindi frá stöðunni sem komin er upp á Facebook í morgun í von um það að einhver gæti hjálpað þeim að finna íbúð í Barcelona. Í samtali við Vísi segir hann að þau hafi ákveðið að bregða sér til Barcelona til þess að ná sér niður eftir sumarið. Bæði vegna þrekraunar hans í sumar en einnig vegna þess að meðgangan hefði gengið upp og niður. Þrekraun hans í sumar fólst í tólf daga göngu frá Goðafossi að Gróttuvita með hundrað kílóa kerru í eftirdragi til að vekja athygli á Píeta samtökunum. Það eina í stöðunni Bergur segir að þau hjónin hafi fengið grænt ljós frá læknum til þess að fara í frí til Barcelona en á þriðjudaginn í síðustu viku, þegar þau höfðu verið úti í nokkra daga, hafi legvatn farið að leka og í ljós komið að gat hefði komið á belginn. Þá hafi orðið ljóst að fyrirburafæðing væri yfirvofandi og Rebekka fengið sterasprautu til þess að fresta fæðingunni. Þau hafi haft samband við SOS International, sem hafi skipulagt fyrir þau sjúkraflug. Aftur á móti hafi komið í ljós við skoðun að svo gott sem ekkert legvatn væri til staðar og fóstrið væri í sitjandi stöðu, það er að segja að höfuðið hafi snúið upp en ekki niður. Því hafi læknar metið það sem svo að sjúkraflug væri hættulegt bæði móður og barni. Þeim hafi verið tjáð að þau mættu fara í sjúkraflugið en það væri á þeirra ábyrgð að taka áhættuna. „Við erum náttúrulega ekki að fara að taka þá áhættu miðað við stöðuna. Við erum búin að spyrja alla í kringum okkur og allir segja það sama, þetta er það eina í stöðunni, að vera föst hérna í Barcelona. Hún er tæknilega séð útskrifuð af spítalanum en þarf að koma á tveggja vikna fresti í skoðun. En af því að við höfum engan samastað hérna þá geta þeir ekki hent okkur út af spítalanum. Verkefnið núna er að finna einhvern samastað hérna nálægt spítalanum.“ Vilja fá börnin til sín Þau hafi síðan á þriðjudaginn í síðustu viku bæði dvalið á sjúkrahúsinu, Rebekka í sjúkrarúmi og Bergur á bedda í sama herbergi. „Við höfum allavega fengið að vera saman, hún hefur ekki þurft að vera mikið ein.“ Bergur ber sjúkrahúsinu velsöguna og segir vel hafa verið haldið utan um þau. „Hér er allt upp á tíu komma fimm,“ segir hann. Þrátt fyrir það vilji þau ólm finna sér íbúð í grennd við spítalann, helst ekki í meira en hálftíma fjarlægð, ekki síst til þess að tvö ung börn þeirra geti komið til þeirra. Þau skilji ekki stöðuna og það sé mikilvægt Rebekku að fá börnin til sín, til þess að henni líði vel andlega. Aukið andlegt álag geti orðið til þess að hún fari af stað löngu fyrir settan dag. Hún sé aðeins komin 28 vikur á leið. Fjölskyldan vill sameinast á Spáni. „Þetta er skrítin staða sem við erum í. Þetta er ekki þetta rólega frí sem við ætluðum að fara í.“ Ekki hver sem er sem á íbúð til að leigja Þá segir hann að fjöldi fólks hafi þegar sett sig í samband við þau og lýst yfir eindregnum vilja til að styðja þau í verkefninu. Hins vegar sé fólk sem á íbúð í Barcelona til þess að lána eða leigja þeim ekki á hverju strái. Enn sem komið er séu þau enn að leita. „Svo eins og gefur að skilja þá kostar þetta allt. Tryggingarnar hjálpa okkur auðvitað eitthvað en það kostar að leigja íbúð í mánuð eða tvo í ofanálag við allan spítalakostnað. Svo þurfum við einhvern veginn að komast heim og annað. Þetta er allt eitthvað sem við erum að reyna að finna út úr. Mestu máli skiptir auðvitað að það verði í lagi með alla, peningar koma og fara.“ Reiknað með keisaraskurði 11. nóvember Bergur segir að læknarnir ytra hafi sagt þeim að Rebekka fái ekki að ganga lengur með barnið en fram að 34. viku. Því sé búið að bóka skurðstofu fyrir keisaraskurð þann 11. nóvember. Þá muni fjölskyldan þurfa að liggja á vökudeild í óákveðinn tíma, sem fari eftir líðan barnsins. „Við erum að horfa á að vera komin heim fyrir jól vonandi. Það er einhver dagsetning sem við erum að miða við en það er kannski bara óskhyggja í okkur. Það fer allt eftir því hvenær litla stelpan okkar kemur. Þau segja hérna úti að þetta séu svona einn á móti milljón aðstæður. Það eru ekki miklar líkur á lenda í svona aðstæðum og vera þannig séð bara strandaglópar.“ Meðganga Spánn Mest lesið Haft höggbor beint fyrir utan í hálft ár og kominn með nóg Innlent Tveggja vikna tvíburasystrum vísað úr landi Innlent Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Erlent Hátt spennustig um borð eftir að ísraelski sjóherinn hóf handtökur Innlent Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Erlent „Brotamenn eru nú ekki oft miklir borgunarmenn“ Innlent Óánægja með Kópavogsmódelið: Foreldrar upplifa samviskubit, aukið álag og stöðuga tímapressu Innlent POTS-samtök fá lögfræðing í málið: „Margir eru rúmliggjandi í dag“ Innlent Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Erlent Föst á Spáni næstu mánuði vegna meðgöngukvilla Innlent Fleiri fréttir Föst á Spáni næstu mánuði vegna meðgöngukvilla Óánægja með Kópavogsmódelið: Foreldrar upplifa samviskubit, aukið álag og stöðuga tímapressu Hátt spennustig um borð eftir að ísraelski sjóherinn hóf handtökur Bein útsending: Opnunarmálstofa Menntakviku - Kennaramenntun í deiglunni Hraðamyndavélar settar upp við Þingvelli Hjóla í forseta ASÍ og segja hann afvegaleiða umræðuna Býður sig fram til áframhaldandi formennsku Þúsundir barna bíða og listarnir lengjast POTS-samtök fá lögfræðing í málið: „Margir eru rúmliggjandi í dag“ Sveitarstjóri Mýrdalshrepps vill verða ritari Frelsisflotinn stöðvaður og árás á bænahús gyðinga í Manchester Styttist í lok rannsóknar Rúmlega þrjátíu skjálftar á Vesturlandi „Brotamenn eru nú ekki oft miklir borgunarmenn“ Heimila gjaldtöku vegna fjarheilbrigðisþjónustu og útkalls án flutnings Haft höggbor beint fyrir utan í hálft ár og kominn með nóg Stímir óhrædd í gin ísraelska sjóhersins Kom ráðherra á óvart að viðræðum hefði verið slitið Söguðu gat á flugsafn til að stinga inn Boeing 757 Tveggja vikna tvíburasystrum vísað úr landi Gæti stefnt í þungavigtarslag um varaformannsembættið Atvinnuþátttaka innflytjenda meiri en Íslendinga en fjárhagsstaða verri Hafði hvorki þekkingu né umboð til að tjá sig um fjármálin Framsóknarflokkurinn mælist aftur inni Áttatíu starfsmenn í biðstöðu og HM-hópur Íslands Viðreisn býður fram undir eigin merkjum í Árborg Ekið á hjólreiðamann og hann fluttur á bráðamóttöku Val á þingflokksformanni bíður betri tíma Tvö vilja byggja Fossvogsbrú en bæði yfir áætluðum kostnaði Tálbeitan ákærð fyrir rangt brot Sjá meira