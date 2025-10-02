Innlent

Föst á Spáni næstu mánuði vegna meðgöngukvilla

Árni Sæberg skrifar
Bergur og Rebekka takast á við stöðuna af æðruleysi.
Hjónin Rebekka Rún Sigurgeirsdóttir og Bergur Vilhjálmsson sjá fram á að vera föst í Barcelona á Spáni næstu mánuði vegna kvilla sem kom upp á meðgöngu Rebekku. Þau vonast til þess að komast heim fyrir jól en hafa þangað til ekki í nein hús að venda í Barcelona og halda til á spítala. Þau leita nú logandi ljósi að íbúð nálægt spítalanum til þess að geta fengið börn sín til sín.

Bergur greindi frá stöðunni sem komin er upp á Facebook í morgun í von um það að einhver gæti hjálpað þeim að finna íbúð í Barcelona.

Í samtali við Vísi segir hann að þau hafi ákveðið að bregða sér til Barcelona til þess að ná sér niður eftir sumarið. Bæði vegna þrekraunar hans í sumar en einnig vegna þess að meðgangan hefði gengið upp og niður.

Þrekraun hans í sumar fólst í tólf daga göngu frá Goðafossi að Gróttuvita með hundrað kílóa kerru í eftirdragi til að vekja athygli á Píeta samtökunum.

Það eina í stöðunni 

Bergur segir að þau hjónin hafi fengið grænt ljós frá læknum til þess að fara í frí til Barcelona en á þriðjudaginn í síðustu viku, þegar þau höfðu verið úti í nokkra daga, hafi legvatn farið að leka og í ljós komið að gat hefði komið á belginn.

Þá hafi orðið ljóst að fyrirburafæðing væri yfirvofandi og Rebekka fengið sterasprautu til þess að fresta fæðingunni. Þau hafi haft samband við SOS International, sem hafi skipulagt fyrir þau sjúkraflug.

Aftur á móti hafi komið í ljós við skoðun að svo gott sem ekkert legvatn væri til staðar og fóstrið væri í sitjandi stöðu, það er að segja að höfuðið hafi snúið upp en ekki niður. Því hafi læknar metið það sem svo að sjúkraflug væri hættulegt bæði móður og barni. Þeim hafi verið tjáð að þau mættu fara í sjúkraflugið en það væri á þeirra ábyrgð að taka áhættuna.

„Við erum náttúrulega ekki að fara að taka þá áhættu miðað við stöðuna. Við erum búin að spyrja alla í kringum okkur og allir segja það sama, þetta er það eina í stöðunni, að vera föst hérna í Barcelona. Hún er tæknilega séð útskrifuð af spítalanum en þarf að koma á tveggja vikna fresti í skoðun. En af því að við höfum engan samastað hérna þá geta þeir ekki hent okkur út af spítalanum. Verkefnið núna er að finna einhvern samastað hérna nálægt spítalanum.“

Vilja fá börnin til sín

Þau hafi síðan á þriðjudaginn í síðustu viku bæði dvalið á sjúkrahúsinu, Rebekka í sjúkrarúmi og Bergur á bedda í sama herbergi. „Við höfum allavega fengið að vera saman, hún hefur ekki þurft að vera mikið ein.“ 

Bergur ber sjúkrahúsinu velsöguna og segir vel hafa verið haldið utan um þau. „Hér er allt upp á tíu komma fimm,“ segir hann.

Þrátt fyrir það vilji þau ólm finna sér íbúð í grennd við spítalann, helst ekki í meira en hálftíma fjarlægð, ekki síst til þess að tvö ung börn þeirra geti komið til þeirra. Þau skilji ekki stöðuna og það sé mikilvægt Rebekku að fá börnin til sín, til þess að henni líði vel andlega. Aukið andlegt álag geti orðið til þess að hún fari af stað löngu fyrir settan dag. Hún sé aðeins komin 28 vikur á leið.

Fjölskyldan vill sameinast á Spáni.

„Þetta er skrítin staða sem við erum í. Þetta er ekki þetta rólega frí sem við ætluðum að fara í.“

Ekki hver sem er sem á íbúð til að leigja

Þá segir hann að fjöldi fólks hafi þegar sett sig í samband við þau og lýst yfir eindregnum vilja til að styðja þau í verkefninu. Hins vegar sé fólk sem á íbúð í Barcelona til þess að lána eða leigja þeim ekki á hverju strái. Enn sem komið er séu þau enn að leita.

„Svo eins og gefur að skilja þá kostar þetta allt. Tryggingarnar hjálpa okkur auðvitað eitthvað en það kostar að leigja íbúð í mánuð eða tvo í ofanálag við allan spítalakostnað. Svo þurfum við einhvern veginn að komast heim og annað. Þetta er allt eitthvað sem við erum að reyna að finna út úr. Mestu máli skiptir auðvitað að það verði í lagi með alla, peningar koma og fara.“

Reiknað með keisaraskurði 11. nóvember

Bergur segir að læknarnir ytra hafi sagt þeim að Rebekka fái ekki að ganga lengur með barnið en fram að 34. viku. Því sé búið að bóka skurðstofu fyrir keisaraskurð þann 11. nóvember.

Þá muni fjölskyldan þurfa að liggja á vökudeild í óákveðinn tíma, sem fari eftir líðan barnsins.

„Við erum að horfa á að vera komin heim fyrir jól vonandi. Það er einhver dagsetning sem við erum að miða við en það er kannski bara óskhyggja í okkur. Það fer allt eftir því hvenær litla stelpan okkar kemur. Þau segja hérna úti að þetta séu svona einn á móti milljón aðstæður. Það eru ekki miklar líkur á lenda í svona aðstæðum og vera þannig séð bara strandaglópar.“

