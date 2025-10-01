Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. október 2025 20:30 Áhöfn Sirius-Haifa bíður eftir ísraelska sjóhernum. Skjáskot Að minnsta kosti tuttugu ísraelsk herskip hafa ruðst um borð í eitt skipa Frelsisflotans svokallaða sem var á leið til Gasasvæðisins með aðgerðasinna, blaðamenn, heilbrigðisstarfsmenn og neyðarbirgðir um borð. Um er að ræða annað skip en það sem aðgerðasinninn íslenski Margrét Kristín Blöndal siglir með. Samkvæmt umfjöllun Guardian nálguðust tuttugu herskip hið minnsta flotann þar sem hann sigldi út fyrir strönd Egyptalands. Ísraelski sjóherinn tilkynnti farþegum flotans að þeir væru að nálgast hafsvæði sem sætti herkví og að vildu þeir koma birgðum til hungursorfinnar Gasastrandarinnar yrðu þau að breyta um stefnu til hafnarborgarinnar ísraelsku Ashdod. Skipunum var skipað að slökkva á vélum bátanna, að sögn farþeganna. Beint streymi er af þilförum margra bátanna og á myndefninu þaðan má sjá farþegana alla sitja í hring í björgunarvestum. Útsending margra streymanna hefur verið rofin. Samkvæmt umfjöllun miðilsins Drop Site News sem er með blaðamann um borð í skipinu sem farið var um borð í var farþegunum skipað að fleygja farsímum sínum fyrir borð. Ritstjórnin hefur misst samband við blaðamanninn. Frelsisflotinn samanstendur af rúmlega fjörutíu bátum og fimm hundruð aðgerðasinnum, stjórnmálamönnum og lögmönnum. Á meðal þeirra er aðgerðasinninn sænski Greta Thunberg og leikkonan Susan Sarandon. Auk þeirra er um borð í einu skipanna tónlistarkonan og aðgerðasinninn íslenski Margrét Kristín Blöndal, betur þekkt sem Magga Stína, en hennar bátur lagði af stað í gær og er talsvert langt frá hættusvæðinu svokallaða. Það er svæðið sem Ísraelar leyfa sér að taka fólk fast á þrátt fyrir að það sé enn ekki innan löghelgi Ísraels. Utanríkisráðuneyti Ísraels hefur staðfest í yfirlýsingu að nokkrir báta flotans hafi verið stöðvaðir og að farþegar þeirra verði fluttir til hafnar í Ísrael. Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Tálbeitan ákærð fyrir rangt brot Innlent Létu sér andlát Hjörleifs í léttu rúmi liggja Innlent Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Erlent Hafði hvorki þekkingu né umboð til að tjá sig um fjármálin Innlent Vissu af auknum töfum en óraði ekki fyrir viðbrögðunum Innlent Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Erlent Samtök „gamalla karla“ sem sumum finnst „kúl“ Innlent Ekki sama manneskjan eftir hörmungarnar á Gasa Innlent Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Erlent Magga Stína á leið til Gasa með Frelsisflotanum Innlent Fleiri fréttir Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Chunk er loksins „feitasti“ björninn Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Gríðarleg öryggisgæsla í Kaupmannahöfn í aðdraganda leiðtogafundar Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Tala látinna hækkar á Filippseyjum Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Fleiri en tuttugu látnir eftir jarðskjálfta á Filippseyjum Sendiherra fannst látinn í miðborg Parísar Tillögum Trumps lýst sem uppgjöf Segir herforingjum að búa sig undir átök gegn innlendum „óvinum“ Aðstoðarmaður AfD-leiðtoga í fangelsi fyrir njósnir Stefnir í fyrstu ríkisstöðvunina í sjö ár Ná ekki að leika árangur Wagner eftir Vilja Diddy í ellefu ára fangelsi „Við erum ekki í stríði en við búum ekki við frið“ Um þúsund manns teknir af lífi í Íran það sem af er ári Tugir drengja fastir í rústum skóla sem hrundi til grunna Leiðtogar fagna áætluninni en bíða svara frá Hamas Misstu allt samband við Internetið Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Sjá meira