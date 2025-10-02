Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Valur Páll Eiríksson skrifar 2. október 2025 09:02 Viktor Karl vonast til að hafa ástæðu til að fagna í Lausanne í dag. Visir/ Hulda Margrét Breiðablik hefur leik í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu á morgun er liðið sækir Lausanne í Sviss heim. Leikmenn Blika leggja slæmt gengi hér heima til hliðar og mæta ákveðnir til leiks. Það er engu logið um það að Blikar hafi verið í vandræðum í Bestu deildinni. Síðast vann liðið leik þann 19. júlí, fyrir 74 dagar og níu leikir í röð án sigurs í deild. Það á til að vera þannig að menn geti aðskilið keppnir og mæti af meiri krafti í Evrópuverkefni erlendis. Ljóst er að það þarf að gerast á morgun. „Það er alveg rétt hjá þér, gengið hefur ekki verið eins og við hefðum viljað í deildinni heima. En ég held það hafi engin áhrif á leikinn í dag. Það er gott að eiga þessa leiki, það er mikið undir og eitthvað sem við höfum unnið að lengi. Þegar þessir leikir detta inn þá reynir maður bara að blokkera allt annað sem hefur gerst á undan eða á eftir að gerast,“ segir Viktor Karl Einarsson, leikmaður Breiðabliks, í samtali við íþróttadeild. „Maður setur fullan fókus á þetta verkefni og ég hugsa að það hafi engin áhrif. Ég held að allir leikmenn séu bara drulluspenntir og gíraðir í þetta. Maður nær alveg að blokkera leikina í deildinni þegar verkefnið er á þessari stærðargráðu,“ bætir Viktor við. Blikar fóru fyrstir íslenskra liða á þetta stig í hitteðfyrra en töpuðu þá leikjum sínum sex í riðlakeppninni. Víkingar fóru skrefi lengra og komust áfram úr deildarkeppninni og ljóst er að Blikar vilja leika það eftir. „Ég held að við séum allir mjög gíraðir inn í þetta verkefni og höfum spilað á þessu sviði áður. Við vuljum gera betur en síðast. Við erum drulluklárir og með gott lið. Ég er bjartsýnn fyrir leikinn,“ segir Viktor Karl. Leikur Breiðabliks og Lausanne hefst klukkan 16:45 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Sambandsdeild Evrópu Íslenski boltinn Breiðablik Mest lesið Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“ Sport Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Enski boltinn „Þetta svíður mig mjög sárt“ Fótbolti Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Íslenski boltinn Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Fótbolti Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Fótbolti FIFA: Donald Trump ræður engu um það Fótbolti Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ Fótbolti „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Íslenski boltinn Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Fótbolti Fleiri fréttir „Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“ FIFA: Donald Trump ræður engu um það Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ „Þetta svíður mig mjög sárt“ Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Sjá meira