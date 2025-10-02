Fótbolti

Frammi­staðan í deildinni skiptir engu máli í dag

Valur Páll Eiríksson skrifar
Viktor Karl vonast til að hafa ástæðu til að fagna í Lausanne í dag.
Breiðablik hefur leik í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu á morgun er liðið sækir Lausanne í Sviss heim. Leikmenn Blika leggja slæmt gengi hér heima til hliðar og mæta ákveðnir til leiks.

Það er engu logið um það að Blikar hafi verið í vandræðum í Bestu deildinni. Síðast vann liðið leik þann 19. júlí, fyrir 74 dagar og níu leikir í röð án sigurs í deild. Það á til að vera þannig að menn geti aðskilið keppnir og mæti af meiri krafti í Evrópuverkefni erlendis. Ljóst er að það þarf að gerast á morgun.

„Það er alveg rétt hjá þér, gengið hefur ekki verið eins og við hefðum viljað í deildinni heima. En ég held það hafi engin áhrif á leikinn í dag. Það er gott að eiga þessa leiki, það er mikið undir og eitthvað sem við höfum unnið að lengi. Þegar þessir leikir detta inn þá reynir maður bara að blokkera allt annað sem hefur gerst á undan eða á eftir að gerast,“ segir Viktor Karl Einarsson, leikmaður Breiðabliks, í samtali við íþróttadeild.

„Maður setur fullan fókus á þetta verkefni og ég hugsa að það hafi engin áhrif. Ég held að allir leikmenn séu bara drulluspenntir og gíraðir í þetta. Maður nær alveg að blokkera leikina í deildinni þegar verkefnið er á þessari stærðargráðu,“ bætir Viktor við.

Blikar fóru fyrstir íslenskra liða á þetta stig í hitteðfyrra en töpuðu þá leikjum sínum sex í riðlakeppninni. Víkingar fóru skrefi lengra og komust áfram úr deildarkeppninni og ljóst er að Blikar vilja leika það eftir.

„Ég held að við séum allir mjög gíraðir inn í þetta verkefni og höfum spilað á þessu sviði áður. Við vuljum gera betur en síðast. Við erum drulluklárir og með gott lið. Ég er bjartsýnn fyrir leikinn,“ segir Viktor Karl.

Leikur Breiðabliks og Lausanne hefst klukkan 16:45 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

