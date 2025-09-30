Íslenski boltinn

„Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo al­var­legt“

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Aron Sigurðarson hefur borið uppi sóknarleik KR í sumar.
Ólafur Kristjánsson, sérfræðingur Stúkunnar, fór yfir stöðu mála í Vesturbænum og þá stöðu sem KR finnur sig í þegar þrjár umferðir eru eftir af Bestu deild karla í fótbolta.

„Umræðan er mjög sérstök. Við sjáum KR núna eftir 24 leiki með 24 stig í neðsta sæti. Það tala flestir um það að þetta sé alvarleg staða. „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“. Óskar (Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR) í viðtalinu – þar sem hann bítur vel frá sér – og notar sína góðu hæfileika til að svara fyrir sig bendir á að ef KR falli þá sé það því þeir séu ekki nógu góðir og það sé staða félagsins.“

„Auðvitað fer þetta inn á sálina hjá mönnum. Það að koma og performa, standa sig og standa undir einhverjum væntingum. Talið í Vesturbænum hefur alltaf verið „við erum stærstir, bestir, stærsta lið landsins.“ Sem leikmaður ertu að upplifa mismatch þarna á milli þegar þú kíkir á töfluna og sérð liðið í neðsta sæti.“

„Staðan er ekki góð. Ég rifjaði það nú einhvern tímann upp, það eru 20 og ansi mörg ár síðan ég var þátttakandi í leik upp á Akranesi, úrslitaleikurinn 1996, sem fór 4-1 fyrir ÍA. Þá komu borgarstjórinn Ingibjörg Sólrún og Björgólfur gamli heitinn, blessuð sé minning hans, í fréttum daginn eftir leik og töluðu um að þetta væri ekki nógu gott og svo framvegis. Það eru aðeins breyttir tímar í Vesturbænum.“

„Hins vegar ef einhver getur farið niður með KR, ef það verður raunin, held ég að það sé Óskar því hann er búinn – sáum það bara í viðtalinu, sjáum hvað hann hefur lagt upp með, hvernig hann hefur bakkað þetta upp hjá sér. Hann er þrjóskur, og þá er hann bara á þeirri vegferð að rífa KR upp aftur. En þetta er bara sama munstrið aftur og aftur og aftur.“

KR er sem stendur í neðsta sæti Bestu deildar, þremur stigum frá öruggu sæti þegar þrjár umferðir eru eftir.

