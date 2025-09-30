Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Sindri Sverrisson skrifar 30. september 2025 08:31 Valdimar Þór Ingimundarson lagði upp mark og sokraði svo sigurmark í Garðabænum í gær. vísir/Diego Það er nánast hægt að krýna Víkinga Íslandsmeistara í fótbolta karla 2025 eftir hádramatískan 3-2 sigur þeirra gegn Stjörnunni í toppslag í Garðabæ í gær, í Bestu deildinni. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi. Sigurinn veitir Víkingi sjö stiga forskot á Val og Stjörnuna á toppi deildarinnar, þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir. Víkingur getur því orðið Íslandsmeistari á heimavelli á sunnudaginn, með sigri gegn FH, og jafntefli myndi þar duga Víkingum ef Valur og Stjarnan gera jafntefli á laugardagskvöld. Víkingar eiga svo einnig eftir leiki við Breiðablik og Val. Mörkin úr Garðabæ í gær má sjá hér að neðan. Klippa: Stjarnan - Víkingur 2-3 Stjarnan komst í 1-0 þegar Örvar Eggertsson skoraði með skalla strax í byrjun, eftir hornspyrnu Samúels Kára Friðjónssonar, en á níundu mínútu voru Víkingar búnir að jafna. Helgi Guðjónsson skoraði þá með viðstöðulausu skoti úr teignum, eftir undirbúning Valdimars Þórs Ingimundarsonar. Víkingar komust svo yfir rétt fyrir hálfleik þega Nikolaj Hansen skallaði boltann í netið, eftir fyrirgjöf Daníels Hafsteinssonar. Á 90. mínútu jafnaði Stjarnan metin þegar Örvar skoraði aftur með skalla, og spenna hlaupin í titilbaráttuna að nýju, en Valdimar nýtti sér svo skelfileg mistök Samúels Kára í vörn Stjörnunnar þegar hann stal af honum boltanum og skoraði sigurmark á sjöttu mínútu uppbótartíma. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Stjarnan Mest lesið Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Íslenski boltinn „Eina leiðin að segja já og amen við dómaranefndina“ Körfubolti Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Enski boltinn Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Íslenski boltinn Opinberað að Beard tók eigið líf Enski boltinn Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Íslenski boltinn Davíð Smári hættur fyrir vestan Íslenski boltinn Segir ákvörðunina þá erfiðustu sem hann hafi tekið Formúla 1 „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ Uppgjörið: Afturelding - KA 3-2 | Heimamenn sluppu með sigurinn Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík Ólafur aðstoðar Þorstein með landsliðið Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Rúnar gerir nýjan samning við Fram „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ „Lærðum það í fyrra hvað það er leiðinlegt að tapa“ Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ „Held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið“ Sjá meira