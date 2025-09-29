Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. september 2025 20:28 Lýst var yfir gjaldþroti í dag. Vísir/Vilhelm Erlendir fjölmiðlar, þá sérstaklega breskir, hafa fjallað um gjaldþrot flugfélagsins Play. Einn þeirra segir að gjaldþrotið hafi áhrif á tólf þúsund farþega. Bandaríski fjölmiðillinn New York Times slær fregnunum upp með fyrirsögninni „íslenskt lággjaldaflugfélag hættir skyndilega rekstri, farþegar strandaglópar.“ Þar er bent á að um sé að ræða annað íslenska lágjaldaflugfélagið sem verður gjaldþrota á sex árum. Breski miðillinn The Independent segir enn eitt lággjaldaflugfélagið hafa lagt upp laupana auk þess að segja lesendum þess hvað þau skyldu gera ættu þau flug með Play. Þau áætla að tólf þúsund farþegar hafi átt bókað flug með Play. „Sittu kyrr í nokkrar klukkustundir eða daga. Venjan er að bjóða björgunarflug fyrir farþega flugfélaga sem lýsa yfir gjaldþroti,“ segir í fréttinni. Mirror hefur einnig fjallað um gjaldþrotið og segir þúsundir farþega vera strandaglópa vegna þess. Hundruð hafi misst starfið vegna þess. Bresku miðlarnir virðast hafa mikinn áhuga því The Sun hefur einnig fjallað um Play. „Lággjaldaflugfélag fer í gjaldþrot og aflýsir ÖLLUM flugferðum,“ stendur í fyrirsögn hjá þeim. Vitnað er í frétt Ríkisútvarpsins þar sem segir að fjögur hundruð manns missi vinnuna. Fjölmiðlar Gjaldþrot Play Play Fréttir af flugi Mest lesið Föst í Portúgal: „Siðlaust“ að fljúga vélunum út í morgun Innlent Tilkynnt um dróna yfir Keflavíkurflugvelli Innlent Bílstjórinn þrettán ára Innlent Lítur svo á að hann njóti ekki trausts og hefur beðist lausnar Innlent Sjokk, stress og særindi í Leifsstöð Innlent Ekki erfitt að vera föst í 25 gráðum en ástæðan sorgleg Innlent Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Erlent Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Erlent Þriggja ára fangelsi: Tók ekki mark á lygilegri frásögn Innlent „Óvænt og líka mjög leiðinlegt“ Innlent Fleiri fréttir Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Mafíósar dæmdir til dauða Öruggur um að brátt ríki friður á Gasa Freista þess að koma aðildarumsókn Úkraínu fram hjá Orbán Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Fjöldi fórnarlamba eftir skothríð og íkveikju í kirkju mormóna Æðsti leiðtogi mormóna látinn Banna dróna yfir Danmörku Óttast úrbræðslu vegna rafmagnsleysis í kjarnorkuveri Sjálft lýðræðið undir er Moldóvar ganga til kosninga Vill fá Trump til að gefa Taívan upp á bátinn Segist hafa hafnað boði til einkaeyju Epsteins Árásir stóðu yfir í rúma tólf tíma Dróna- og skuggastríð í Evrópu: Hvað gengur Rússum til og hvað getur NATO gert? Sigar hernum á „hryðjuverkamenn“ í Portland Ráku starfsmenn FBI sem fóru á hnéð eftir morðið á Floyd Fundu leynilega sígarettuverksmiðju í neðanjarðarbyrgi Drónar sáust á flugi yfir herflugvelli í Danmörku og Noregi Ræningjar fjölmenntu með byssur og haka í skartgripabúð Musk, Thiel og Andrés nefndir í nýjum skjölum Epsteins Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Drónaútgerð?: Þingmaður hefur áhyggjur af rússneskum skipum við Færeyjar Fyrrverandi aðstoðarmaður forseta dæmdur fyrir njósnir Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Tekinn af lífi fyrir að myrða stúlkubarn við „særingu“ Comey hvergi banginn þrátt fyrir ákæru Sjá meira