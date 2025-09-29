Víkingur getur farið langt með að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta karla í kvöld, með sigri gegn Stjörnunni í sannkölluðum stórleik í Garðabæ. Vinni Stjarnan er æsispennandi lokasprettur framundan.
Fjögur stig skilja liðin að á toppi Bestu deildarinnar svo ef að Víkingur ynni í kvöld yrði liðið með sjö stiga forskot, á Stjörnuna og Val, og aðeins þrjár umferðir eftir.
Erkifjendur Víkinga í Breiðabliki gætu einnig fagnað þessari niðurstöðu því þá myndi allt í einu opnast góður möguleiki fyrir liðið á að ná Evrópusæti af Val eða Stjörnunni, en Valur og Stjarnan mætast innbyrðis á laugardaginn.
Stjarnan hefur ekki tapað leik eftir komu Steven Caulker í sumar, í sjö leikjum, en gert tvö jafntefli og missti örlögin úr sínum höndum með markalausu jafntefli við FH í síðustu umferð.
Þetta verður áttundi leikur Caulkers í Bestu deildinni en þessi 33 ára miðvörður mætir í kvöld í annað sinn sínum gamla liðsfélaga úr Swansea og Tottenham, Gylfa Þór Sigurðssyni.
Gylfi skoraði tvö mörk úr vítum þegar þeir mættust í ágúst en Caulker gekk hins vegar sigri hrósandi af velli, eftir 4-2 sigur Stjörnunnar sem þó missti Þorra Mar Þórisson af velli með rautt spjald snemma í seinni hálfleik.
Gylfi og Caulker náðu sléttum fjörutíu leikjum saman í liðum Swansea og Tottenham á árunum 2012-13, eftir að Gylfi kom að láni til Swansea í ársbyrjun 2012 og var svo keyptur frá Hoffenheim til Tottenham um sumarið. Þá hafði hann skorað sjö mörk í aðeins átján deildarleikjum fyrir Swansea og átti svo síðar eftir að snúa aftur og raða inn fleiri mörkum fyrir félagið.
„Hann var svo, svo góður fyrir okkur,“ sagði Caulker þegar hann minntist á Gylfa í hlaðvarpsþættinum Draumaliðið.
„Frábær leikmaður og frammistaðan auðvitað skilaði honum svo til Spurs tímabilið á eftir, þegar ég var kominn aftur þangað. Ég þekki hann því vel og fyrir mér er hann stórkostlegur leikmaður,“ sagði Caulker sem þarf væntanlega að kljást við þennan stórkostlega leikmann klukkan 19:15 í kvöld.