Ökumaðurinn sem ók bílnum sem valt á mótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar í Reykjavík eftir að hann hafði reynt að stinga lögreglu um hádegisbil í gær, er fjórtán ára.
Þetta staðfestir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi.
Greint var frá því að þrír hafi verið fluttir á spítala eftir bílveltuna sem varð skömmu fyrir hádegi í gær. Sex börn voru í bílnum og aðeins fimm sæti.
Eftirförin hófst við Snorrabraut og var bílnum ekið Sæbrautina til austurs. Bíllinn valt loks í slaufunni á mótum Miklubrautar og Sæbrautar þar sem stefnan var sett á að komast upp í Ártúnsbrekku. Hafnaði bíllinn á hvolfi og utan í ljósastaur.
Unnar Már segir að af þeim þremur sem voru fluttir á sjúkrahús voru tveir fjórtán ára en sá þriðji eitthvað eldri. Þeir voru ekki alvarlega slasaðir og útskrifaðir af sjúkrahúsi sama dag.