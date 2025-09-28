Fótbolti

Sjáðu endur­komu­sigur Arsenal og fyrsta mark Wat­kins

Siggeir Ævarsson skrifar
Nick Woltemade fagnar fyrsta marki leiksins. Leikmenn Arsenal voru ekki á eitt sáttir með aðdragandann að markinu EPA/GARY OAKLEY

Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í dag. Aston Villa lagði Fulham 3-1 og Newcastle lá heima gegn Arsenal 1-2.

Ollie Watkins kom Aston Villa á bragðið en þetta var fyrsta mark hans í deildinni í vetur eftir 16 marka frammistöðu í fyrra.

Klippa: Aston Villa - Fulham 3-1

Í Newcastle freistuðu heimamenn þess að ná í sinn annan sigur í vetur og voru hársbreidd frá því en tvö mörk frá Arsenal í lokin, þar af sigurmark í uppbótartíma, gerði vonir þeirra að engu.

Klippa: Newcastle - Arsenal 1-2

Síðasti leikur umferðarinnar er leikur Everton og West Ham sem verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á morgun á Sýn Sport og hefst útsendingin klukkan 18:40.

Enski boltinn

