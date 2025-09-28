„Tilfinningin er góð og loksins náði ég að skora,“ sagði hetja Framara, Fred, eftir 2-0 sigur liðsins gegn Val í kvöld.
Fred skoraði bæði mörk Fram í sigri kvöldsins, en þetta voru hans fyrstu mörk á tímabilinu.
„Ég er ekki búinn að vera að hugsa um mörk og stoðsendingar þetta tímabilið. Ég er bara búinn að vera að hugsa um að hjálpa liðinu og ég er ánægður með að við höfum náð að lenda í efri hlutanum í fyrsta skipti eftir öll þessi ár í 1. deild. Ég er bara ánægður fyrir hönd liðsins og ánægður með baráttuna. Við sýndum að við getum spilað við þessi stærri lið og það er það sem við viljum gera. Svo var ég auðvitað ánægður með að ná að skora tvö mörk á móti einu af þessum stóru liðum.“
Það kemur líklega mörgum á óvart að Fred hafi ekki verið búinn að skora eitt einasta mark á tímabilinu, og sjálfur segist hann ekki hafa neina sérstaka skýringu á því af hverju það hefur ekki gengið hjá honum að finna netið.
„Ég veit það ekki. Strákarnir voru alltaf að stríða mér af því ég var ekki búinn að skora, en ég held að það hafi oft bara verið óheppni.“
„Ég bjóst svo ekkert endilega við því að bæta öðru við, en fékk þarna færi og lét vaða. Ég æfi þetta mikið og var mjög ánægður að ná að skora.“
Þá segir hann að sigurinn í kvöld hafi verið verðskuldaður.
„Já, mér fannst það. Mér fannst við skapa góð færi og við börðumst vel. Þeir fengu sín færi eftir hornspyrnur og annað þar sem mér fannst vindurinn hjálpa þeim, en ég held að við höfum átt skilið að vinna.“
Hann segir einnig að leikmenn hafi lært af síðasta tímabili þar sem liðið virtist slökkva á sér eftir að deildinni var skipt upp og ljóst að Fram hafði að engu að keppa.
„Það var erfitt á síðasta tímabili að vera ekki að keppa um neitt. Við vorum öruggir með að falla ekki, en nú er þetta öðruvísi. Það er öðruvísi að vera í efri hlutanum og keppa við bestu liðin.“