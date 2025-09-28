Lið Alberts Guðmundssonar, Fiorentina, hefur farið illa af stað í ítölsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Í dag gerði liðið markalaust jafntefli við nýliða Pisa í Toskana-slagnum.
Albert hóf leikinn í fremstu víglínu Fiorentina ásamt ítalska landsliðsmanninum Moise Kean. Þeim tókst ekki að sigrast á vörn Pisa í frekar lokuðum leik. Liðin áttu aðeins samtals þrjú skot á markið í leiknum.
Albert var tekinn af velli á 74. mínútu. Hann hefur leikið þrjá leiki í ítölsku úrvalsdeildinni og lagt upp eitt mark.
Fiorentina er aðeins með þrjú stig eftir fyrstu fimm leiki sína í ítölsku úrvalsdeildinni en þetta er aðeins í fjórða sinn í sögu félagsins sem það gerist.
Pisa er með tvö stig í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar. Liðið vann sér sæti í efstu deild síðasta vor, eftir 34 ára fjarveru.
Næsti leikur Fiorentina er gegn Sigma Olomouc í Sambandsdeild Evrópu á fimmtudaginn. Næsti deildarleikur er svo gegn Roma á heimavelli á sunnudaginn kemur.