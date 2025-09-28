Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er nú með til rannsóknar atvik sem átti sér stað í gærkvöldi þar sem bátur sökk en hann var bundinn við Óseyjarbryggju við Hafnarfjarðarhöfn. Lögreglan bíður þess að báturinn verði hífður á land til að rannsaka málið frekar.
Þetta staðfestir Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu.
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út um klukkan átta í gærkvöld. Þegar að slökkviliðið kom á vettvang var báturinn sokkinn upp að gluggum stýrishússins. Var því ekki unnt að reyna að dæla úr honum. Annar bátur var þá í hættu á að sökkva líka enda var hann bundinn við fyrri bátinn og hallaði verulega.
Bjarni Ingimarsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að aðgerðir á vettvangi hafi gengið vel í gær enda hafi tekist að bjarga öðrum bátnum frá því að sökkva. Aðgerðir slökkviliðsins stóðu yfir í fjórar klukkustundir.
„Þetta er svona 80 tonna trébátur. Við vitum ekkert hvað hann er lengi að sökkva. Við fáum bara tilkynningu. Þegar við komum á staðinn var annar báturinn sokkinn. Kominn sjór upp á þilfar og upp að stýrishúsi. Annar bátur var festur utan á hann og sá bátur var farinn að halla svolítið. Við náðum að losa hann og þá rétti hann
Liggur fyrir hvernig hann sekkur? Er það óvanalegt að bátur sökkvi með þessum hættu?
„Við fáum alveg annað slagið svona verkefni. Þar sem það kemur leki í bátanna sem liggja við höfnina. Þetta gerist annað slagið en kannski ekki alveg að þeir sökkvi svona rosalega.“