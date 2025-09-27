Bátur sekkur við Hafnarfjarðarhöfn

Bátur sökk í kvöld þar sem hann var bundinn við Óseyrarbryggju við Hafnarfjarðarhöfn. Annar bátur virðist einnig líklegur til þess að sökkva. Viðbragðsaðilar eru á vettvangi og kanna málið.
Varðstjóri hjá slökkviliðinu segir við Vísi að viðbragðsaðilar kanni nú málið og að slökkviliðsbíll hafi verið ræstur út.
Á vefmyndavél mátti sjá bátinn sökkva á áttunda tímanum í kvöld en við hlið hans hallar annar bátur. Þar má sjá að slökkviliðsbíllinn sé kominn á vettvang auk sjúkraflutningabíls og lögreglubíla.
