Það verður mikið um að vera í Háskólanum á Akureyri í næstu viku, því þar fer fram stór lögregluráðstefna þar sem þemað er „Spennulækkun“. Í dag stunda um tvö hundruð nemendur lögreglunám við skólann, sem er mesti fjöldi.
„Löggæsla og samfélagið“ er heiti ráðstefnunnar, sem haldin verður miðvikudaginn 1. október og fimmtudaginn 2. október. Það er Rannsóknasetur í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri sem stendur að ráðstefnunni. Þetta er áttunda ráðstefnan á jafn mörgum árum að hausti hjá skólanum undir merkjum „Löggæsla og samfélagið“, en allar hafa þær haft mismunandi áherslur.
Eyrún Eyþórsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri veit allt um ráðstefnuna.
„Þar koma saman sérfræðingar á sviði lögreglufræða en einnig sérfræðingar sem starfa innan réttarvörslukerfisins og í öðrum stofnunum sem tengjast störfum lögreglunnar í víðara samhengi,” segir Eyrún.
Nokkrir erlendir sérfræðingar verða einnig frummælendur og taka þar með þátt í ráðstefnunni.
„Já, þetta er alþjóðleg ráðstefna. Hún hefur vakið athygli bæði í Evrópu og á Norðurlöndum fyrir hversu góð hún er, og við erum með í bland erlenda og íslenska fyrirlesara,” segir Eyrún og bætir við.
„Þema ráðstefnunnar er „Spennulækkun“ en það er í raun aðferð sem er gríðarlega mikilvæg fyrir lögreglumenn, þar sem þeir þurfa oft að mæta aðstæðum sem eru spennuþrungnar. Í stað þess að beita þegar í stað valdi, vopnum eða piparúða, er hægt að nota fjölbreyttar aðferðir sem byggja á samskiptatækni, líkamsbeitingu og öðrum úrræðum sem geta skapað aukna ró í aðstæðum”.
Nú eru um 200 nemendur skráðir í lögreglufræðinám við skólann, sem er stærsti hópur hingað til í lögreglunáminu.
Allt um ráðstefnuna