Sveinn Aron skoraði beint úr aukaspyrnu Siggeir Ævarsson skrifar 27. september 2025 22:45 Sveinn Aron fagnar með íslenska landsliðinu Vísir/Getty Sveinn Aron Guðjohnsen átti frábæra innkomu af varamannabekk Sarpsborg í norsku úrvalsdeildinni í kvöld en hann skoraði mark beint úr aukaspyrnu þegar liðið gerð 3-3 jafntefli við Viking. Sveinn kom inn á í stöðunni 1-3 á 56. mínútu og var allt útlit fyrir að það yrðu úrslit leiksins. En í uppbótartíma, sem var átta mínútur, skoraði Sveinn mark beint úr aukaspyrnu á 99. mínútu og Michael Opoku skoraði svo jöfnunarmarkið strax í kjölfarið. Markið var birt á Instagram-síðu Sarpsborg og þeir kalla það rakettu, sem lýsir þessum þrumufleyg bara nokkuð vel. View this post on Instagram A post shared by Sarpsborg 08 (@sarp08) Norski boltinn Fótbolti