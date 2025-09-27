Tíu gistu í fangageymslu og þar af tveir „peruölvaðir“ Samúel Karl Ólason skrifar 27. september 2025 07:45 Alls voru 79 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan fimm í gær og til fimm í morgun. Vísir/Ívar Fannar Lögregluþjónar virðast hafa haft í nógu að snúast í nótt og að miklu leyti vegna ölvunar í miðbænum. Alls voru 79 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan fimm í gær og til fimm í morgun og gistu tíu í fangaklefa í nótt. Nokkrir voru handteknir vegna ölvunar, ofbeldistilburða og ölvunarláta, þar af tveir „peruölvaðir“ sem brutu gegn lögreglusamþykkt. Einn var handtekinn eftir að tilkynning barst um innbrot á byggingarsvæði. Einn leigubílstjóri óskaði eftir aðstoð vegna farþega sem neitaði að greiða fyrir farið. Það mál var víst afgreitt án vandræða. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna umferðarslyss þar sem bíl hafði verið ekið á rafmagnshlaupahjól. Engin slys urðu á fólki og var eignatjón minniháttar, samkvæmt dagbók lögreglu. Í öðru tilfelli var ökumaður kærður fyrir of hraðan akstur en hann mældist á 103 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 60 kílómetrar á klukkustund. Fjórir voru handteknir vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Tveir þeirra höfðu áður verið sviptir ökuréttindum. Skráningarmerki var fjarlægt af ótryggðum bíl og lögreglu barst einnig tilkynning um þjófnað á númeraplötum. Sá þjófnaður er í rannsókn en ekki fylgir sögunni í dagbókinni hvort málin gætu verið tengd. Þá var einn ökumaður kærður fyrir að vera með filmur í framrúðum bíls síns. Lögreglumál Næturlíf Umferð Mest lesið „Við þurfum ekki öll að fara á sjúkrahús“ Innlent Ýmsar aðferðir til að ná niður drónum Innlent Vilja RÚV af auglýsingamarkaði Innlent „Við viljum bara finna fyrir öryggi“ Innlent Verjandi Matthíasar hnýtir í dóminn Innlent Anna ljósa fallin frá Innlent Jónína vill taka við af Ásmundi Einari Innlent Fyrsta haustlægðin mætt til landsins Veður Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Erlent Þungir dómar í Gufunesmálinu: „Það eru ekki alltaf jólin“ Innlent Fleiri fréttir Tíu gistu í fangageymslu og þar af tveir „peruölvaðir“ „Við þurfum ekki öll að fara á sjúkrahús“ Vilja RÚV af auglýsingamarkaði Ýmsar aðferðir til að ná niður drónum Jónína vill taka við af Ásmundi Einari „Við viljum bara finna fyrir öryggi“ Gerður sveitarstjóri Þingeyjarsveitar Þungur dagur, myndir frá óveðrinu og ítrekuð innbrot Verjandi Matthíasar hnýtir í dóminn Anna ljósa fallin frá Ásmundur Einar segir skilið við stjórnmálin Bætir þrepi við greiðsluþátttökukerfið „Ég bý ekki einu sinni í Reykjavík“ Táningsstúlkur dæmdar fyrir að flytja inn efni sem var ekki bannað Ekki liðnir níu dagar þegar það var aftur brotist inn Þungir dómar í Gufunesmálinu: „Það eru ekki alltaf jólin“ Dómsuppkvaðning í Gufunesmálinu og óveður í aðsigi Meirihluti íbúa ánægður með flutning stórtónleika á sunnudag Annar fulltrúa Framsóknar hættur í bæjarstjórn Kópavogs Vímuefnaneysla talin meginorsök banaslyss við Hraunsnef Vaktin: Stefán og Lúkas dæmdir í 17 ára fangelsi Ekki búin að ákveða hvort þjóðaröryggisráð verði kallað saman „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Grindavíkurgersemin Birna Óladóttir fallin frá Kristrún í pallborði með Starmer, Carney og Albanese Hringvegurinn í sundur vegna vatnavaxta Hugmyndir kynntar um „miðstöð jaðaríþrótta“ í Toppstöðinni Telja dagana frá síðasta innbroti Rannsaka líkamsárás og fjárkúgun Gat ekki lengur lesið en sagði engum frá því Sjá meira