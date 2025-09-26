Þungir dómar voru kveðnir upp í Gufunesmálinu svokallaða í dag. Við gerum upp málið í kvöldfréttum og ræðum við verjendur sem sögðu daginn þungann fyrir alla sem að því koma.
Enn er ekki hægt að gera við hringveginn sem rofnaði vegna vatnavaxta í óveðrinu. Við heyrum í íbúa fyrir austan og sjáum myndir frá veðrinu.
Spurningar um viðbragðsgetu Íslendinga hafa vaknað í kjölfar drónaumferðar við flugvelli í Danmörku. Ríkislögreglustjóri mætir í myndver og fer yfir stöðuna í beinni.
Íbúar á stúdentagörðum eru langþreyttir á ítrekuðum innbrotum. Við skoðum aðstæður og heyrum í íbúum.
Þá sjáum við myndir frá allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem fulltrúar gengu út undir ræðu forsætisráðherra Ísraels, kíkjum á ofurkór sem er á Íslandi, verðum í beinni frá frumsýningu á einu vinsælasta gamanleikriti allra tíma og frá Októberfest þar sem efnt verður til búningakeppni.
