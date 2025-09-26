Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Atli Ísleifsson skrifar 26. september 2025 13:48 Fjölmargir fulltrúar á allsherjarþinginu fóru úr salnum þegar forsætisráðherra Ísraels hóf ræðuna sína. AP Fulltrúar fjölda ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna stóðu upp og yfirgáfu sal allsherjarþingsins í New York þegar Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, hóf ræðu sína um klukkan 13 að íslenskum tíma í dag. Samkvæmt svörum frá utanríkisráðuneytinu hafi fulltrúi Íslands verið áfram í salnum, enda hafi það verið stefna íslenskra stjórnvalda að manna ávallt sæti Íslands meðan á umræðum í ráðherraviku allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna standi. „Hvorki utanríkisráðherra né fastafulltrúi Íslands voru hins vegar í salnum meðan forsætisráðherra Ísraels flutti ræðu sína,“ segir í svarinu. Segjast þurfa að „klára verkið“ Netanjahú hóf ræðu sína á því að segja frá öllum þeim óvinum sem Ísraelar hafi barist gegn. „Við höfum barið niður meirihluta hryðjuverkasamtakanna Hamas,“ sagði forsætisráðherrann. Sagði hann jafnframt að Ísraelar þurfi að „klára verkið á Gasa eins fljótt og auðið er.“ Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, í pontu. AP Netanjahú minnti á að gíslar væru enn í haldi liðsmanna Hamas og að hann muni ávarpa þá í gegnum hátalara sem hafi verið komið fyrir víðs vegar á Gasasvæðinu. „Við erum ekki búin að gleyma ykkur,“ sagði forsætisráðherrann svo á herbresku. Forsætisráðherrann sagði ennfremur að Ísraelar hafi „tekið stjórn“ á farsímum fólks á Gasa til að varpa orðum forsætisráðherrans áfram til fólks á Gasa. Hann hélt svo áfram og gagnrýndi alla þá sem hafi viðurkennt sjálfstætt ríki Palestínu, meðal annars Bretland, Frakkland, Kanada og Ástralíu. AP Samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðanna hafa um 65 þúsund manns látið lífið í stríðsrekstri Ísraela á Gasa og þar af 20 þúsund börn frá hryðjuverkaárás Hamas 7. október 2023.. Sameinuðu þjóðirnar Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Mest lesið Vaktin: Stefán og Lúkas dæmdir í 17 ára fangelsi Innlent „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Innlent Hringvegurinn í sundur vegna vatnavaxta Innlent Þungir dómar í Gufunesmálinu: „Það eru ekki alltaf jólin“ Innlent Vímuefnaneysla talin meginorsök banaslyss við Hraunsnef Innlent Telja dagana frá síðasta innbroti Innlent Gat ekki lengur lesið en sagði engum frá því Innlent Von á mesta vindinum í marga mánuði Veður Grindavíkurgersemin Birna Óladóttir fallin frá Innlent „Ég má ekki heita Hrísey en ég má heita Rodriguez“ Innlent Fleiri fréttir Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Tekinn af lífi fyrir að myrða stúlkubarn við „særingu“ Comey hvergi banginn þrátt fyrir ákæru Ekki hægt að staðfesta drónaflug við Álaborgarflugvöll Bandaríkjamenn sagðir vilja Tony Blair við stjórnvölinn á Gasa Segist ekki munu leyfa Ísrael að innlima Vesturbakkann Lofthelgi aftur lokað í Álaborg vegna drónaflugs James Comey ákærður vegna Rússarannsóknar Segir NATO og ESB hafa lýst yfir stríði við Rússland Boðar alla herforingjana á fordæmalausan skyndifund Enn lítið vitað um leyniskyttuna og tilefni árásarinnar í Dallas Hóta Demókrötum með umfangsmiklum uppsögnum Fimm ára fangelsi fyrir að taka við fúlgum fjár frá Gaddafi Keppast við að ákæra Comey Trump krefst rannsóknar á „þríþættu skemmdarverki“ hjá SÞ Drónaflug í Danmörku: „Fjölþáttaógnin er að raungerast“ Leikskóli heimtar tugi þúsunda fyrir „listaverk“ barnanna Ætlar sér að koma böndum á sjónvarpsstöðvar Macron telur Trump ekki fylgjandi innlimun Vesturbakkans Sést til dróna við fjóra flugvelli í Danmörku Flugvellinum í Álaborg lokað vegna drónaflugs Segja árásina hafa beinst gegn ICE Pútín auki einfaldlega stríðsreksturinn verði hann ekki stöðvaður Sprenging í Osló talin tengjast sænsku glæpagengi Þrír skotnir af leyniskyttu við byggingu ICE í Dallas Biðjast afsökunar á „svörtum kafla“ í sögu Danmerkur og Grænlands Kenna Trump-liðum um bæði rúllustigann og textavélina Ekki staðfest hvort það hafi verið drónar sem röskuðu flugumferð í Osló Ekki pappírstígur heldur alvöru björn Vinsælum þáttarstjórnanda sagt upp vegna ásakana um brot gegn unglingsstúlku Sjá meira